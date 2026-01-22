George Simion ar putea fi anchetat în Parlament: „Cum să spui că ești suveranist și să feliezi simbolic o altă țară?”

George Simion taie un tort în forma Groenlandei, cu dapelul american. Foto: Captură video/X

Deputatul PNL Alexandru Muraru anunță, joi, că va cere Comisiei Juridice a Camerei Deputaților să ancheteze „implicațiile legale și constituționale” ale gestului făcut de liderul AUR George Simion în SUA, unde a tăiat un tort acoperit cu steagul Statelor Unite. „Cum să spui că ești suveranist și, în același timp, să feliezi simbolic o altă țară, ca pe un tort festiv?”, scrie Muraru.

„Ceea ce am văzut în Statele Unite nu este folclor politic, ci o demonstrație periculoasă de dispreț față de principiul suveranității statelor, principiu pe care România îl apără ferm în UE și NATO. În calitate de deputat, voi iniția sesizarea Comisiei juridice a Camerei Deputaților pentru analiza implicațiilor legale și constituționale ale acestor acțiuni, voi adresa întrebări oficiale Ministerului Afacerilor Externe privind impactul diplomatic al acestui demers și voi solicita clarificări instituționale cu privire la folosirea abuzivă a calității de demnitar român în acțiuni de propagandă externă. România nu poate fi reprezentată, nici simbolic, de cei care confundă suveranitatea cu spectacolul și interesul național cu propria lor agendă extremistă”, a scris Alexandru Muraru, pe Facebook.

„Cum să spui că ești suveranist și, în același timp, să feliezi simbolic o altă țară, ca pe un tort festiv? Nu e curaj și nu e mândrie. Este lipsă de respect, ignoranță și o înțelegere periculoasă a politicii. Și România are o istorie dureroasă. Și România a fost, la rândul ei, un tort pe masa altora. De-a lungul timpului, a fost feliată de alții, la mese unde nu a fost invitată, de imperii și puteri care au tratat-o ca pe un obiect, nu ca pe o națiune. Am pierdut teritorii, oameni, destine. Am plătit scump aroganța și cinismul agresorilor noștri istorici. De aceea, gestul de a felia simbolic o altă țară nu este o glumă nevinovată. Este o indecență profundă. Este o insultă la adresa propriei noastre memorii colective.

Când confunzi politica externă cu o glumă proastă și diplomația cu un spectacol penibil, nu aperi nimic, doar te faci de râs și ne faci de râs pe toți. E un gest oribil de vanitate și indecență care spune mult despre nivelul la care a ajuns circul public făcut de AUR”, a mai scris deputatul PNL.

Președintele AUR, George Simion, aflat în aceste zile într-o vizită în SUA, a fost invitat la un eveniment organizat de câțiva congresmani republicani, în care cei prezenți au sărbătorit primul an din cel de al doilea mandat al lui Donald Trump prin tăierea unui tort în forma Groenlandei, cu steagul american.

În imagini, Anna Paulina Luna, membru al Congresului SUA, se aude spunând: „Am tăiat-o”. Ulterior, este invitat și George Simion să taie „o bucată” din Groenlanda. În timp ce taie tortul, Simion spune ceva în engleză, în se înțelege doar ultima parte: „Vom fi acolo pentru toți oamenii liber”.

George Simion a fost criticat și de alți așa-ziși suveraniști, printre care lidera SOS, Diana Șoșoacă.

„Un asemenea gest nu este nici glumă, nici folclor politic, ci o manifestare gravă de inconştienţă geopolitică şi de dispreţ faţă de principiile fundamentale ale dreptului internaţional, precum şi faţă de suveranitatea şi independenţa statelor. Ceea ce denotă că George Simion nu mai are nimic de-a face cu suveranismul, dacă a avut vreodată. Într-un context internaţional extrem de tensionat, în care suveranitatea statelor este călcată în picioare, iar jocurile de putere se fac pe spatele popoarelor, un parlamentar şi preşedinte de partid politic român, fost candidat la Preşedinţia României, nu are dreptul să se transforme în figurant într-un spectacol de propagandă străină, făcând jocuri unora care încalcă orice norme internaţionale”, a scris Șoșoacă.