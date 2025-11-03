George Simion e singurul candidat la şefia AUR, la Congresul din 30 noiembrie

Preşedintele AUR, George Simion. Foto: Agerpres

Președintele AUR, George Simion, este singurul candidat pentru un nou mandat la șefia partidului, neavând contracandidaţi la Congresul de pe 30 noiembrie. Întrebați luni despre posibili contracandidați ai lui George Simion, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, și prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, au confirmat că "nu există alte persoane".



"Nu am cunoștință să existe alte persoane', a declarat Marius Lulea, iar Petrișor Peiu a spus: "Nu, nu cred. Nici eu n-am auzit".



Biroul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a decis convocarea Congresului Național al partidului pe 30 noiembrie, la Alba Iulia.



Fiecare dintre candidații care vor să se înscrie la Congresul ordinar al AUR în competiția internă pentru o funcție de conducere (președinte al partidului și pentru celelalte organe de conducere) trebuie să aibă cel puțin 100 de susținători, la care se adaugă 20 de parlamentari sau europarlamentari, prevede regulamentul AUR.



Potrivit unui comunicat al AUR transmis pe 24 octombrie, pentru a se înscrie în competiție, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

să aibă o vechime în partid de cel puțin 24 de luni;

să aibă cotizația plătită la zi;

să prezinte în perioada 25 octombrie - 7 noiembrie la secretariatul general (sediul central al AUR din str. Iancu de Hunedoara 8A, București, între orele 9:00 și 18:00) declarația în scris (formă liberă) privind înaintarea candidaturii la funcția de președinte al partidului, CV și programul politic.

Alte condiții impuse sunt depunerea listei echipei, care se votează pe moțiune, împreună cu președintele - membrii Biroului Național de Conducere, a componenței echipei (membrii BNC) propusă de fiecare candidat la funcția de președinte al partidului, care poate fi modificată doar în perioada 7-25 noiembrie și numai în limita a cel mult 25% din numărul total al membrilor BNC incluși în propunerea inițială, a listei cu minimum 100 de semnături ale susținătorilor - membri de partid, cu o vechime în partid de cel puțin 6 luni, cu cotizația plătită la zi, a listei cu cel puțin 20 parlamentari/europarlamentari AUR - susținători.



Susținătorii semnatari (alții decât parlamentarii) trebuie să fie din minimum 5 județe, câte maximum 20 de semnatari din județ.