Gigi Becali: Candidatura lui Călin Georgescu trebuie interzisă, e o amenințare la adresa României

Călin Georgescu nu ar trebui să aibă dreptul să candideze la alegerile prezidențiale, a spus George Becali, vineri, la Antena 3 CNN. Parlamentarul AUR a spus că acesta reprezintă o „amenințare la adresa identității românilor și a României”. Mai mult, George Becali a susținut că, în opinia lui, Călin Georgescu este un antisemit, al cărui discurs dezbină țara.

George Becali a mai spus că candidatul independent nu are niciun fel de strategie pentru România.

„El nimic nu spune. N-are niciun fel de strategie. Poporul. Dau la popor, una două, iau de la popor, dau la popor. Altceva nu știe.

Când ești antisemit nu ești creștin. Noi suntem creștini, suntem altoiți din neamul lor al lui Isaac și Iacov. El zice de Zalmoxes de dumnezeul dacilor. Erau păgâni, doar evreii aveau Dumnezeu adevărat, Zalmoxes era demon. El habar n-are.

Eu zic că nu-l lasă să candideze. Eu cred că mai sunt totuși oameni care au curaj în țara asta și care știu ceva mai multe și care își vor asuma responsabilitatea asta.

Cei ce trebuie să apere identitatea națională a României, nu știu cine sunt. Ei trebuie să fie bărbați, să zică da, o să iasă în stradă 2-3 zile și cu asta basta”, a spus George Becali.

Parlamentarul AUR este convins că autoritățile responsabile cu aceste decizii „vor avea curaj” și a indicat că există și un precedent, cazul Diana Șoșoacă, a cărei candidatură la scrutinul din decembrie 2024 a fost interzisă de CCR.

„O să aibă curaj. Nu o să îl lase să candideze. Cum să îl lași când el se afișează cu antisemiți? Nu e penal? Dacă ai interzis-o pe Șoșoacă cu mult mai mult poți să-l interzici pe Georgescu

Dar din declarațiile lui și toate amenințările lui e o amenințare la identitatea românilor și a României. Promovează numai dezbinare”, a spus Gigi Becali.

George Becali susține că discursul lui Călin Georgescu este de neînțeles.

„Părerea mea e că are două identiăți: una omenească și una mistică, de la demoni. De la Dumnezeu nu e. Nici nu e creștin. El e cu yoga, noi ne naștem singuri și cu noi și murim singuri și cu noi. Nu e așa. (...) Are niște gândiri și un discurs pe care nu îl înțeleg. El spune niște nebunii, de aia cred că are două mentalități, una de om și una....spune niște tâmpenii. dom'ne iau puterea și o dau la popor? Explică-mi ce e asta. Că ia proprietățile. Păi stai mă că e Becali în Parlament...Dacă iese președinte într-un an vine lumea și îl alungă de acolo”, a mai spus George Becali.

Parlamentarul AUR a adăugat că dacă președintele formațiunii din care face decide să nu candideze împotriva lui Călin Georgescu, așa cum a declarat, atunci va demisiona din partid și va candida el în calitate de independent.

„Atunci considerați că candidez eu dacă face asta. Stai să vină acasă să stau față în față cu el, că am obligația morală, bărbătească să am o discuție cu el.

Eu nu sunt trădător. Eu am intrat în AUR cu sinceritate, dacă nu candidează nimeni din AUR, în mod special el, demisionez din AUR și candidez eu. ”, a spus George Becali.

Europarlamentarul AUR a spus că deja a comandat sondaje ca să vadă ce șanse ar avea la alegeri.

„Candidez eu, intru în turul doi cu el. Am pus acum să mă treacă și la sondaje. Eu candidez doar la siguranță. Dacă văd că mă bate Georgescu nu intru în luptă.

Dacă vrea luptă cu mine intru cu el în apă iarna, să vedem care rezistă mai mult. Sau în zăpadă să vedem cine stă mai mult eu sau el?

Am vorbit cu Palada ia bagă-mă în sondaje. Am vorbit și cu Mustață, șeful galeriei, nu domnule noi am strâns, dar dacă candidați se schimbă problema.

Eu nu am nicio obligație față de Simion. Eu am intrat să îl ajut.

(....)Pe mine nu mă interesa candidatura asta, noi suntem bine ca țară acum, dar dacă vine unu președinte și face nebunii și spulberă țara, toată munca de 35 de ani o face praf”, a mai spus Gigi Becali.

George Becali a criticat și interferențele americanilor în politica din România, în mod special afirmațiile făcute de JD Vance și Elon Musk, care au criticat în termeni duri anularea alegerilor din țara noastă.

„Spuneați de America. Musk și cu DJ (sic!) să-și vadă de ei și de treaba lor. Unii politicieni de la noi vorbesc aiurea. Cum adică suntem cu America? Noi suntem partener, dar casa noastră, familia noastră e Europa. Ne-a dat America vreun ban? Și bazele americane sunt cu banii noștri. Noi am primit bani de la europa.

Nouă europa ne-a dat, ne-a dat ceva America? Ăștia-s idioți. Da, suntem parteneri cu ei, cu bazele, care bazele alea apără și America.

Să-i întreb eu și pe Musk și pe DJ bă Soroș nu e al vostru? Nu voi ni i-ați adus? Școala aia de la Frankfurt cu homosexualii și marxismul s-a mutat la New York. New York-ul e în Europa? Acum au obligația morală să facă curățenie. Noi suntem Europa, civilizația vine de la noi, noi am adus-o în America.

Că ne-o fi frică nouă că ne atac rușii pe noi? Ia să fiți sănătoși, nu ne atacă rușii pe noi. Ei au avut treabă cu teritorile lor acolo în Ucraina.

Ne-au dat europenii sute de miliarde și am făcut țara asta boboc și acum ne dezicem de Europa că așa vor niște politiceni? Dar ce ne dă America? Că America numai ia.

Pe trump îl interesează doar America lui, nu îl interesează altă țară.

Suntem fricoși, sunt găinari fricoși și le e frică să zică că vezi doamne Musk. Vezi-ți de banca ta, nu vă băgați voi în ce facem noi aici, noi suntem cu Europa, Europa e familia noastră, noi cu Europa ne consultăm, nu cu America. Nu veniți voi să comandați voi la noi, la noi comandă Europa.

Eu nu sunt specialist în politică externă. Lui JD Vance îi spun așa nu noi, Soroș nu e al nostru e al vostru, n-avem valori comune pentru că nu le avem...la ei sunt niște lucruri...nu au adus ei homosexualii și curcubeele? Politica neo-marxistă? Political corectness de unde a venit? De la tata? Ei sunt obligați să corecteze acum tot ce s-a stricat în lumea asta, eu credeam că Trump o să corecteze, dar el vrea la el, dar și afaceri și toată bogăția în America, nu merge așa, că nu suntem noi europenii ultimii proști”, a mai spus George Becali la Antena 3 CNN.