Gigi Becali, despre un nou candidat AUR la prezidențiale: „Dan Dungaciu este singurul care poate câștiga turul doi”

George Becali, luni, 10 martie 2025. Sursa foto: Antena 3 CNN

George Becali a declarat luni, la Antena 3 CNN, că l-ar susține pe Dan Dungaciu dacă acesta ar candida la alegerile prezidențiale din partea AUR, în locul candidatului independent Călin Georgescu, a cărui candidatură a fost respinsă de BEC.

"Singurul candidat la ora asta, care poate să preia de la Georgescu, de la AUR, şi care poate câştiga turul II. (...). El (n.r.: Dungaciu) ia de la PSD, de la PNL, de la toată lumea. Pentru că el este şi intelectual, şi om deştept, şi om care nu are treabă cu serviciile, şi om care îi bate pe toţi, părerea mea, în toate capitolele. E posibil la capitolul economie... Dar nu este el prim-ministru. El, ca preşedinte, la toate capitolele, nu îl poate învinge nimeni! Nici Geoană, Diaconescu, nici nimeni.”, a spus Gigi Becali, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă George Simion se va răzgândi și va candida totuși la alegerile prezidențiale, Becali a subliniat că acest scenariu este exclus și că a avut „acum o oră” o discuție cu liderul AUR care a reiterat acest mesaj, că nu va candida în locul lui Călin Georgescu.

La scurt timp, după, însă, omul de afaceri a părut că își schimbă părerea și a nuanțat că AUR ar trebui să aibă două variante de candidat: liderul partidului - George Simion și un independent. „La ora asta, trebuie să fie doi candidați din partea AUR: Simion și un independent. El (n.r. George Simion) va lua decizia”, a spus el.

„Simion va avea un candidat care va fi susținut de AUR și de Călin Georgescu”

„Nu știu, știu doar atât că AUR va avea un candidat, cu Simion am vorbit, vreau să-l conving să candideze el. El spune că îl susține în continuare pe Georgescu dar va avea un candidat AUR. Va avea un candidat care va fi susținut de AUR și de Călin Georgescu.

Așa e înțelegerea lui cu el. Niciodată în viața ei (nu va fi Cristela Georgescu). Păi ce facem, ne jucăm cu România? Și așa ne-am jucat. Haideți să ne jucăm de-a președinția României, eu cred că el și-a dat seama, o mai ține el așa, că nu mai poate să meargă înainte și că trebuie să facă ceva cât de cât. Cred că-și dă seama în mare parte că ce a făcut până acum și că nu poate nimeni să schimbe ordinea unei țări. Că o schimbăm cu forțe paramilitare și că arestăm și că dregem, așa cum e statul ăsta român și eu am făcut pușcărie pe nedrept, ce era să fac? Să fac paramilitare că am făcut pușcărie pe nedrept? Nu, respect ce spune justiția. Nu vă pot spune toate pentru că am vorbit bărbătește cu el, îmi spune ca prieteni și ca coleg de partid. Nu mai țin minte (dacă mi-a spus de Dungaciu).

Unele lucruri pe care nici nu le confirm, nici nu le infirm, eu nu vreau să spun minciuni. Ca atare, sunt lucruri la care dacă spun nu mai știu nu e nici confirmare, nici infirmare. Eu îl văd pe Dan Dungaciu singurul candidat care paote să preia de la Georgescu, de la AUR și care poate să câștige turul doi. Nu-l poate câștiga oricine pe care pune Georgescu mâna. (...) Este un om care a făcut toate analizele politice care le-a făcut, le-a făcut cu mult echilibru și e cel mai bun și intelectual și independent de servicii și om fără treabă cu sistemul.

Eu asta vreau, eu i-am zis să candideze el, el a zis că nu. Simion ia tot electoratul lui Georgescu, și-l ia, doar că nu-i ajunge. Intră în turul doi 100%.

În turul doi ajunge, eu i-am zis că nu e mare lucru, el a zis nea Gigi „să alegem un candidat pe care neapărat să-l accepte Georgescu și doi, care să câștige alegerile”. Dungaciu ia de la PSD, de la PNL, de la toată lumea, că e și intelectual și deștept, îi bate pe toți la toate capitolele, e posibil la economie, dar nu e prim-ministru. Nu-l învinge nimeni pe Dungaciu. Eu i-am zis lui Simion: „nu promite, pentru că nu știi dacă te poți ține de cuvânt”.

Eu l-as vota pe Dan Dungaciu la președinție cu șapte mâini.”