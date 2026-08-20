Grindeanu anunță că social-democrații nu vor vota decât legea PSD a salarizării

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a atacat joi pe ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru în legătură cu legea salarizării, el susținând într-un mesaj postat pe Facebook înaintea întâlnirii de la Cotroceni pe această temă că PSD nu va susține "decât o lege clară, bazată pe echitate."

"Mai sunt câteva ore până la întâlnirea de la Cotroceni și 10 zile până la închiderea PNRR și nimeni nu a văzut vreun proiect. Avem o lege pentru salariați, fără ca salariații să știe de ea nimic. Fără ca sindicatele să știe nimic. Fără ca partidele să știe ce calcule se pregătesc pentru veniturile unor sisteme-cheie. Nu are cum să existe un acord politic pe o lege pe care nu a văzut-o nimeni.

PSD va fi prezent la întâlnirea de la Cotroceni din respect pentru români și față de Administrația Prezidențială, sub egida căreia au fost convocate aceste discuții.

Suntem însă surprinși că în spațiul public se vorbește despre „oferte de nerefuzat” pentru angajați, dar grilele sunt la secret. Ce știm până în prezent:

⁠PNL și USR nu au fost în stare să negocieze cu cei de la Comisia Europeană. Domnul Pîslaru nu a mers a Bruxelles să negocieze cu reprezentanții acesteia: a preferat doar să trimită un draft de lege și se așteapta să primească aplauze. A primit doar critici.

•⁠În schimb, PSD a știut, în repetate rânduri, să renegocieze la Bruxelles să fie scoase din PNRR fix limitările acceptate de acest binom politic dezastruos. Fie că vorbim de pragul de 9.4% la pensii, alocările financiare pentru autostrăzi sau prelungirea funcționării unor capacități energetice și așa mai departe. Am amendat legi PNRR și Comisia Europeană a înțeles argumentele. Ei nu pot nimic.

Încă o dată: PSD nu are un proiect al legii salarizării. Vom susține doar o lege clară, bazată pe echitate, în care angajații nu pierd din veniturile actuale", a scris Grindeanu.

Liderii şi parlamentarii PSD s-au întâlnit, în 13 ulie la Parlament, cu liderii confederaţiilor sindicale Blocul Naţional Sindical, CNS Cartel Alfa, CNSLR Frăţia, CSDR şi CSN Meridian, tema centrală a discuţiilor fiind legată de viitoarea lege a salarizării.

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a anunțat atunci, la finalul unei întrevederi cu sindicaliștii, că social-democraţii vor vota legea salarizării doar dacă va aduce echitate în sistem.

”Două repere, esențiale ambele. Unu: mulțumirea celor care lucrează în Educație, Sănătate, Apărare și ordine publică, Cultură, Administrație publică locală sau centrală, în general, a celor care lucrează în sistemul bugetar, pe de o parte, și, pe de altă parte, capacitatea de a livra aceste rezultate în funcție de disponibilitățile bugetare ale țării noastre. Majorările etapizate ar viza doar angajații din sănătate și educație și s-ar face în două trepte, în 2027 și 2028. ”, declara Florin Manole.

"Am anunțat că nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultările cu sindicatele și patronatele au fost un simulacru. Astăzi ne vom întâlni cu toate confederațiile sindicale și miercuri cu patronatele pentru că este un subiect mult prea important pentru România ca să așteptăm să ne trimită domnul Pîslaru sau Bolojan o lege proastă sau inaplicabilă", declara Sorin Grindeanu.

Totodat, la finalul discuțiilor, reprezentanții sindicatelor au transmis că vor începe dezbateri asupra unei noi variante a legii salarizării. „Discuțiile au vizat lipsa de transparență a proiectului legii salarizării unitare, pe care nici astăzi nu îl avem. S-a vorbit despre anvelopa bugetară pe care o avem la dispoziție. Înțelegem că aceasta era de 8 miliarde de lei și a crescut la 12 miliarde de lei. Practic avem 12 miliarde de lei în plus față de anvelopa existentă, dar avem peste 40% din bugetari ale căror venituri se situează sub venitul aflat în plată. Ceea ce înseamnă că cineva sifonează parte din bugetul alocat salarizării”, declara Cosmin Andreica, reprezentant al BNS. Acesta a mai transmis că „PSD a acceptat această variantă de lucru”, iar în zilele următoare se va stabili un calendar pentru începerea dezbaterilor în cadrul comisiilor de Muncă de la Camera Deputaților și Senat.