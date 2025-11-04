Grindeanu: "Dacă se lasă orgoliile şi poziţiile de forţă, există şanse să treacă reforma pensiilor magistraţilor la timp"

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Liderul PSD a comentat, marţi seară, la Antena 3 CNN, problema pensiilor magistraților, punctând că, "dacă se lasă orgoliile şi poziţiile de forţă, există şanse să treacă reforma la timp". Sorin Grindeanu a mai precizat că vrea o lege corectă, pentru că "nu poţi să ieși la pensie la 48 de ani cu 100% din salariu".

"Noi, de la PSD, spunem că pierdem vremea, că ar trebui să facem o nouă lege până vine motivarea, pentru că avem un termen-limită de 28 noiembrie pentru o nouă lege. Dacă nu o avem, pierdem 230 de milioane de euro", a precizat președintele interimar al social-democraţilor.

"Haideţi să vedem situaţia la zi. Avem decizia CCR, aşa cum ştiţi, dată în urmă cu 2 săptămâni, care nu a fost încă motivată. Noi, de la PSD, spunem că pierdem vremea, că ar trebui să facem o nouă lege până vine motivarea, pentru că avem un termen-limită de 28 noiembrie pentru o nouă lege.

Dacă nu o avem, pierdem 230 de milioane de euro. Am avut o întâlnire scurtă de 10 minute cu actorii principali din Justiție, întrebându-i un singur lucru: Ati fi dispusi să facem un grup de lucru, să deblocam situația? Da.

Am mers în Coalitţe să transmit, şi Coaliţia a decis că nu putem negocia, mergem înainte şi nu negociem şi eu am cam fost făcut în toate felurile, ca eu încerc să negociez şi cum îmi permit eu sa fac asta?...", a afirmat Grindeanu, care a adăugat că vrea o lege corectă:

"Îmi doresc să avem o lege corectă, nu poti să ieși la pensie la 48 de ani cu 100% din salariu. Lumea este dispusă să găsească un mod de a dialoga, nu e treaba mea, dar îmi doresc să avem o noua lege şi să nu pierdem acești bani. Aceşti 230 milioane de euro reprezintă de 3 ori suma pe care statul o ia într-un an prin aplicarea CASS pentru mame, se strâng 80 de milioane de euro.

Stăm şi ne uităm de 2 săptămâni cum se apropie termenul de 28 si nu avem o lege. Dacă se lasă orgoliile si pozițiile de forţă ale unora din Guvern, există şanse, eu asa spun (n.r. să se rezolve problema pensiilor magistraților). Mai mult de 50% şanse".

Curtea Constituțională a României a admis, în data de 20 octombrie, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, și a stabilit că actul normativ este neconstituțional, au precizat, pentru Agerpres, oficiali ai CCR.

La începutul lunii septembrie, Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație de Justiție au decis sesizarea Curții Constituționale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților.