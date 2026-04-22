Grindeanu, după discuțiile cu confederațiile sindicale: PSD îşi doreşte ca România să aibă cât mai repede un nou Guvern

Confederaţiile patronale au atras atenţia asupra proiectelor din PNRR şi riscul de a pierde miliarde de euro. Foto: Sorin Grindeanu / Facebook

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus miercuri că partidul îşi doreşte ca România să aibă cât mai repede un nou Guvern, el precizând, după discuţia cu confederaţiile sindicale, că acestea le-au spus că „susţin necesitatea unei schimbări de viziune economică şi o nouă formulă prin care să revenim într-o coaliţie pro-europeană”.

„Am discutat astăzi cu patronatele şi marile confederaţii sindicale despre problemele cu care se confruntă mediul de afaceri şi angajaţii din principalele zone economice. Inflaţia de patru ori peste media europeană, scăderea producţiei industriale, cel mai mare colaps al puterii de cumpărare a românilor din ultimii 15 ani, 7 luni consecutive de prăbuşire a consumului, 54.000 de salariaţi deveniţi şomeri sunt câteva dintre marile dificultăţi ce trebuie rezolvate rapid de un Guvern cu adevărat funcţional”, a scris Sorin Grindeanu, pe Facebook.

„Le-am transmis, alături de colegii mei, că PSD îşi doreşte ca România să aibă cât mai repede un nou Guvern! Confederaţiile sindicale ne-au spus că susţin necesitatea unei schimbări de viziune economică şi o nouă formulă prin care să revenim într-o Coaliţie pro-europeană, astfel încât să mergem înainte cu proiecte importante şi bune pe care le-am început în Energie, Agricultură, Sănătate şi în legislaţia Muncii”, mai transmite el.

Confederaţiile patronale au atras atenţia asupra proiectelor din PNRR şi riscul de a pierde miliarde de euro.

„Le-am confirmat că PSD va susţine în Parlament toate modificările legislative pentru a nu rata banii din PNRR, vitali pentru economia naţională. De aceea, până când demisiile miniştrilor PSD sunt aprobate de preşedintele ţării şi apar în Monitorul Oficial, ei îşi vor duce la îndeplinire toate ţintele asumate în aceste proiecte majore”, arată liderul PSD.

Sorin Grindeanu mai anunţă că a convenit să construiască politici publice ţintite pentru a dezvolta antreprenoriatul şi capitalul românesc.

„De aceea, cerem transparentizarea urgentă a programului SAFE, deoarece marile companii româneşti nu au informaţii despre cum pot accesa acest program, riscând să piardă orice competiţie cu firmele străine! Am stabilit să avem în Parlament discuţii despre noul Cadru Financiar Multianual şi Fondul de Competitivitate, stabilind prioritate naţională din creşterea firmelor locale care să devină campioni naţionali, nu doar să privim la ascensiunea celor europene”, subliniază Grindeanu.

El menţionează că „lipsa dialogului social real dintre Guvern-sindicate-patronate a fost reclamată de toţi reprezentanţii confederaţiilor prezente azi la Palatul Parlamentului”.

„De aceea, încercăm să compensăm această situaţie aberantă şi am decis ca seria întâlnirilor cu sindicatele şi patronatele să continue cu regularitate lunară”, mai spune preşedintele PSD.