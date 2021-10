Guvernul condus de Florin Cîțu ar putea rămâne interimar până în primăvară.

Potrivit liderului PSD, Marcel Ciolacu, se iau în calcul alegeri anticipate care ar putea fi organizate în primăvara următoare. Cu alte cuvinte, guvernul condus de Florin Cîțu ar putea rămâne interimar pentru alte câteva luni.

Reporter: Alegerile anticipate rămân o variantă?

Marcel Ciolacu: Categoric! Întoarcerea la popor nu este nicio rușine și nicio catastrofă.

Reporter: Ar putea fi organizate chiar în această iarnă, în acest context?

Marcel Ciolacu: Se organizează în primăvară!

PSD nu votează un guvern minoritar condus de generalul Nicolae Ciucă

PSD nu votează un guvern minoritar, a anunţat, astăzi, preşedintele partidului, Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a făcut anunţul, în această dimineaţă, explicând şi motivul pentru care susţinerea unui guvern minoritar condus de generalul Nicolae Ciucă este o greşeală.

"Partidul Social Democrat (PSD) rămâne cosecvent şi consideră că soluţia unui guvern minoritar este o greşeală foarte mare şi noi nu putem susţine aşa ceva.

Când ai de a face cu patru crize: şi economică, şi sanitară, şi socială, şi politică, nu poţi trece prin aceste crize cu un guvern minoritar. Îţi trebuie un guvern stabil cu o majoritate în Parlamentul României.

Un guvern minoritar este o ruptură între Guvern şi Parlament. Ştiu că au existat guverne minoritare în România, dar nu într-o astfel de situaţie de criză. Cu certitudine, PSD nu va vota un guvern minoritar. Nu este luată o decizie în acest sens, dar acest lucru îl voi recomanda colegilor mei.

Nu am purtat niciun fel de negocieri cu PNL în acest sens. Era şi acest lucru o soluţie, nu am exclus. Dar România nu are nevoie în acest moment de un guvern minoritar.", a declarat Marcel Ciolacu.

