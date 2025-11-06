Guvernul a dat 900.000 de lei din Fondul de rezervă pentru organizarea evenimentelor de Ziua Naţională la Alba Iulia

1 minut de citit Publicat la 15:34 06 Noi 2025 Modificat la 15:34 06 Noi 2025

Ziua Națională a României, celebrată la Alba Iulia. Imagine de arhivă. Sursa foto: Hepta

Executivul a aprobat joi alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru judeţul Alba şi pentru municipiul Alba Iulia.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, hotărârea alocă suma de 900.000 lei în vederea acoperirii cheltuielilor pentru organizarea evenimentelor prilejuite de Ziua Naţională a României la Alba Iulia.

„Din această sumă, 394.000 lei va fi alocată bugetului local al Judeţului Alba, respectiv 506.000 lei consiliului local al Municipiului Alba Iulia, Judeţul Alba, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României.

Suma se alocă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2025”, se precizează în comunicat.

Guvernul a dat bani de la Fondul de rezervă pentru angajații DGASPC. Banii ajung doar pentru o lună și jumătate

Guvernul a alocat, în ședința de joi, aproximativ 320 de milioane de lei de la Fondul de Rezervă pentru cheltuielile DGASPC din țară, în condițiile în care autoritățile locale au rămas fără bani pentru plata acestor angajați dar și pentru alte cheltuieli. Banii ajung doar pentru o lună și jumătate, iar apoi Consiliile Județene sunt îndemnate să găsească singure fondurile necesare.

„Această sumă de 319,5 milioane de lei ar trebui să acopere cheltuielile DGASPC timp de o lună și jumătate, iar pentru diferența rămasă până la finalul anului, Consiliile Județene trebuie să găsească resurse proprii, în condițiile în care Ministerul Finanțelor a modificat legislația astfel încât este posibilă mutarea oricărei sume din buget rămasă necheltuită, inclusiv din anii precedenți, pentru plata acestor cheltuieli”, a declarat Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, la finalul ședinței de joi.

Cei mai mulți bani merg către județele Iași (17,5 milioane de lei), Vaslui (17,2 milioane de lei) și Bacău (14,2, milioane de lei).

Angajații mai multor Direcții Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nu și-au primit salariile în ultimele luni, pentru că bugetele locale ar fi fost epuizate. La Satu Mare sunt vizați peste 800 de angajați, potrivit unei informări a Consiliului Județean. Aceștia nu și-ar mai fi primit salariile din septembrie.