Guvernul a reîmpărțit banii din PNRR între ministere. Ce proiecte au fost tăiate și cât mai valorează planul

sursa foto: Facebook / Guvernul României

Executivul a aprobat, joi, o hotărâre care modifică modul în care sunt împărțiți banii din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) între instituțiile responsabile de reforme și investiții, scrie Agerpres.

Motivul este că o parte din obiectivele inițiale ale PNRR nu mai pot fi îndeplinite.

„Actul normativ aprobă distribuţia bugetului către coordonatorii de reformă şi/sau investiţii, conform ajustărilor de ţinte şi jaloane ale PNRR, aşa cum au fost aprobate prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului UE din 5 august 2026, ca urmare a faptului că PNRR nu mai este parţial realizabil din cauza unor circumstanţe obiective”, a precizat Executivul.

Ca urmare, se impune punerea în executare a noului cadru financiar, în condiţiile în care termenul de finalizare a PNRR este 31 august 2026.

Prin noua hotărâre, spune Guvernul, se creează condițiile ca fiecare minister sau agenție care coordonează reforme și investiții să reușească să ducă la capăt măsurile în acest interval.

Ce s-a schimbat

Revizuirea planului a vizat 94 de măsuri, care au fost fie modificate, fie scoase, fie nou-adăugate.

68 de măsuri au fost modificate pentru a găsi soluții mai bune, care reduc birocrația și simplifică cerințele, dar fără a renunța la obiectivele urmărite;

23 de măsuri nu mai pot fi realizate din motive obiective – întârzieri mari ale constructorilor sau alte piedici care au blocat progresul – și au fost, prin urmare, ajustate;

3 măsuri care oricum nu mai puteau fi duse la capăt au fost eliminate complet;

2 măsuri au primit bugete mai mari, tocmai pentru că mergeau bine în implementare;

4 măsuri complet noi au fost adăugate, pentru a folosi banii rămași liberi în urma tăierilor de mai sus.

Cât mai valorează PNRR-ul revizuit

După toate aceste ajustări, suma totală pentru implementarea planului revizuit ajunge la 20.106.860.700 de euro. Din aceasta, partea de bani nerambursabili (adică granturile pe care România nu trebuie să le înapoieze) rămâne la 13.566.055.514 euro, în timp ce partea de împrumut a fost recalculată la 6.540.805.186 euro.