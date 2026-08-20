Guvernul are de aprobat, joi, contractul CFR pentru 2026-2030 și bugetele Loteriei Române și Imprimeriei BNR

1 minut de citit Publicat la 08:19 20 Aug 2026 Modificat la 08:19 20 Aug 2026

Ședință de Guvern. Foto: gov.ro

Executivul urmează să valideze joi, în ședință, Contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate (CFR SA) pentru intervalul 2026-2030, notează Agerpres.

O altă hotărâre vizează aprobarea amendamentelor stabilite între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bruxelles la 4 decembrie 2025 și la București la 23 decembrie 2025, la 9 aprilie 2026 și la 24 aprilie 2026, la Scrisoarea de înțelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, „Cartierul pentru justiție”, dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 și la București la 6 iunie 2019.

Tot pe masa Guvernului se află bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2026 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României”, entitate subordonată Băncii Naționale a României.

În aceeași ședință, printr-o hotărâre distinctă, va fi aprobat și bugetul de venituri și cheltuieli pe 2026 destinat Companiei Naționale LOTERIA ROMÂNĂ SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Executivul urmează să stabilească, de asemenea, valoarea și modalitatea de plată a contribuției financiare voluntare a României la bugetul Secretariatului Consiliului de Cooperare Regională, menită să sprijine punerea în aplicare a Strategiei Europei de Sud-Est 2030 în zona dezvoltării durabile.

Pe agendă figurează și schema de „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de cartof de consum” aferentă anului 2026.

Nu în ultimul rând, miniștrii vor analiza un memorandum privind demersurile întreprinse de Ministerul Energiei, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, precum și de Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Offshore la Marea Neagră, în temeiul articolului 51 din Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore.

Documentul se referă la identificarea măsurilor necesare pentru crearea unui centru de studii și cercetări avansate în domeniul energiei eoliene offshore.