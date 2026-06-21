Ilie Bolojan, despre dosarul lui Ciprian Ciucu de la DNA: „Uitându-mă la calendar, ai rezerva unor coincidențe”

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Ilie Bolojan a comentat scurt pe marginea situației lui Ciprian Ciucu, după ce primarul general al Bucureștiului a fost acuzat de corupție într-un dosar DNA. Președintele PNL a spus că pleacă de la premisa că Ciucu este nevinovat și a spus că există „rezerva unor coincidențe”, având în vedere momentul în care a apărut acest dosar.

„În general nu m-apuc să fac comentarii despre un dosar sau altul, pornesc de la premisa, care este și cea legală, că Ciprian Ciucu e nevinovat. Am încredere și i-am spus și astăzi că îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru partidul nostru și îi respect decizia de a nu mai candida pentru această poziție de prim-vicepreședinte pentru a nu ne expune în fața unor atacuri nedrepte. Dar, sigur, că uitându-ne la niște calendare, sigur că ai rezerva unor coincidențe, dar nu pot să fac alte afirmații pentru că nu am date din dosar și nici nu ar fi corect din punctul meu de vedere”, a spus Ilie Bolojan, duminică, la Digi24, pe tema dosarului lui Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului și prim-vicepreședintele PNL, a fost chemat, joi, la audieri de procurorii DNA. După patru ore de audieri a fost pus sub control judiciar.

Ciprian Ciucu a precizat că se va comporta ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, având în vedere proiectele de la Primăria Capitalei. El a mai precizat că nu știe cum „s-a căpătuit cu acest dosar”.

În urma apariției acestui dosar, primarul general a decis să nu mai candideze pentru o funcție de conducere în interiorul PNL pentru a nu afecta imaginea formațiunii.