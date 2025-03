Ilie Bolojan, dezvăluiri despre ce a găsit la Cotroceni: "Angajaţii săreau în picioare şi îi spuneau lui Klaus Iohannis «Excelenţa Sa»"

Ilie Bolojan a preluat oficial mandatul de președinte interimar al României luna trecută, pe 12 februarie. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan a dezvăluit într-un interviu, oferit joi seara, la un post de radio, ce a găsit la Palatul Cotroceni, după ce a preluat oficial mandatul de preşedinte interimar al României. "M-a surprins crisparea colegilor – cei care săreau în picioare când mă vedeau", a povestit Ilie Bolojan, care a precizat că acesta era obiceiul ori de câte ori angajaţii de la Cotroceni îl vedeau pe Klaus Iohannis.

În cadrul interviului de seara trecută, preşedintele interimar a vorbit şi despre relaţia pe care o are în prezent cu predecesorul său. Klaus Iohannis şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al României pe 10 februarie, în contextul în care în Parlament a fost pusă în mişcare procedura de suspendare a sa din calitatea de şef al statului. Ceremonia de preluare a mandatului lui Ilie Bolojan de la preşedintele demisionar Klaus Iohannis a avut loc pe 12 februarie.

În timpul mărturisirilor de joi seara, preşedintele interimar al României a spus că: "Angajaţii îi spuneau lui Klaus Iohannis «Excelenţa Sa»". Mai mult, a spus Ilie Bolojan, toţi cei care lucrează de la Palatul Cotroceni se ridicau brusc în picioare când îl vedeau, iar după ce a întrebat de ce fac asta, a aflat că acesta era obiceiul în perioara predecesorului său.

"În plan intern, sigur, când te duci într-o instituție nouă vezi colegii, colaboratorii. La Cotroceni m-a surprins o oarecare crispare a colegilor de acolo – pentru mine sunt colegi – am rămas surprins că toată lumea sărea în picioare când treceam dintr-o cameră în alta. Și, la un moment dat, am simțit un disconfort, pentru că mă simțeam prost.

«De ce sar oamenii?» / «Așa era obiceiul.» / «Stați liniști, lucrați, vedeți-vă de treabă.» / Pentru că altfel s-ar simți zona de tip militar, dar pentru mine «militar» înseamnă «ordine și performanță». (...) Angajaţii îi spuneau lui Klaus Iohannis «Excelenţa Sa». Exagerat!", a declarat Ilie Bolojan în cadrul interviului oferit la Europa FM.

Întrebat dacă fostul preşedinte l-a ajutat după ce a preluat cea mai înaltă funcţie în stat, Ilie Bolojan a răspuns: "Am avut o colaborare instituţională cu dânsul, înainte de a-şi da demisia, am avut o discuţie pe problemele pe care le preiau la preluare. Şi, deci, am avut un transfer, eu spun, bun, civilizat. Nu am mai colaborat de atunci cu dânsul, în ultima lună".

Faptul că a ajuns atât de brusc pe fotoliul de la Palatul Cotroceni a reprezentat o schimbare despre care, a spus preşedintele interimar, "nu pot să spun că n-am fost îngrijorat, pentru că a fost și este un domeniu nou pentru care nu am fost pregătit".

Ilie Bolojan a mai precizat că s-a adaptat "din mers" în funcţia de preşedinte interimar al României şi a subliniat că ţara noastră are "nevoie de o guvernare stabilă, dar nu doar de o guvernare care lâncezește, ci de o guvernare care face reforme".