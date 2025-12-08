Ilie Bolojan, după victoria lui Ciprian Ciucu în Bucureşti: "Mulţumesc bucureştentilor pentru sprijinul acordat". Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj, luni dimineață, în care l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, după ce edilul de la Sectorul 6 a câştigat alegerile pentru Primăria Bucureşti. "Mulțumesc cetățenilor din București pentru sprijinul acordat!", a postat liderul liberalilor, care a adăugat că "voi colabora cu Ciprian Ciucu și cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor ce țin și de Guvern".

"Felicitări, Ciprian Ciucu!

Prin competența probată la Primăria Sectorului 6, prin integritatea dovedită în acești ani și prin atașamentul față de București, sunt convins că va schimba fața Capitalei.

Mulțumesc cetățenilor din București pentru sprijinul acordat!

Voi colabora cu Ciprian Ciucu și cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor ce țin și de Guvern", a postat Ilie Bolojan pe Facebook.

Ciucu a câştigat alegerile cu 35,86%

Ciprian Ciucu e noul primar al Capitalei, cu 35,86% din voturi, după ce s-a încheiat numărătoarea voturilor în București. Pe locul 2 e Anca Alexandrescu, cu 21,77% din voturi, iar pe 3 Daniel Băluță, cu 20,34% din voturi.

Cătălin Drulă e pe locul 4, cu 13,78% din voturi.

"Vreau să îmi dedic viața în următorii mai mulți de patru ani, poate chiar următorii 10 ani, orașului nostru, Bucureștiului. Nu văd ca o rampă de lansare această poziție care mă onorează.

Deci cu siguranță nu este printre prioritățile mele, nu mă văd președintele României, îmi doresc să fiu cât mai mult timp primarul Bucureștiului. Nu vreau să fiu președintele României, nu vreau să fiu președintele PNL, vreau să am cât mai mult timp pentru orașul nostru, pentru bucureșteni", a declarat Ciucu.