Ilie Bolojan încearcă să împace USR, dupa votul pentru Legea ANI. „A fost un vot greu pentru PNL”

Dominic Fritz (stânga) și Ilie Bolojan (dreapta). Foto: Dominic Fritz / Facebook

Ilie Bolojan a explicat, miercuri, de ce PNL a votat Legea ANI, cu tot cu controversatul „amendament Fritz”, deși liberalii spun că nu sunt de acord cu prevederea care poate duce la pierderea mandatului de primar de către Dominic Fritz. Premierul interimar spune că votul a fost unul greu și numește modificarea „profund imorală și incorectă”, dar susține că partidul a ales să nu pună în pericol fondurile europene și credibilitatea României. În același timp, promite că PNL va încerca ulterior să corecteze legea și spune că liberalii vor fi alături de USR în acest demers.

Mesajul vine după ce votul din Senat a provocat un conflict puternic între USR și PNL. USR i-a acuzat pe liberali că au „închis ochii” la ceea ce partidul numește o „suprapedeapsă politică”, iar liderul senatorilor USR a anunțat că relația cu PNL va fi reevaluată.

Bolojan spune însă că PNL a avut de ales între dezacordul față de o prevedere a legii și riscul ca România să nu îndeplinească la timp jalonul din PNRR:„Votul în privința legii ANI a fost unul greu pentru PNL, pentru că o prevedere care schimbă regulile în timpul jocului este profund imorală și incorectă, indiferent prin ce artificii juridice ar fi explicată”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Premierul spune că, din poziția pe care o are PNL în Guvern, partidul nu putea analiza votul doar prin prisma disputei politice din jurul lui Dominic Fritz: „Dar, pentru premierul României și pentru PNL, partidul cu o răspundere majoră în guvernare, miza unei decizii se raportează în primul rând la România, iar principiul suprem este apărarea interesului țării”.

Potrivit lui Bolojan, România trebuie să închidă până la sfârșitul lunii jaloanele asumate prin PNRR, printre care se află Legea ANI și noua lege a salarizării: „Iar în acest moment, interesul țării de a îndeplini jaloanele până la sfârșitul acestei luni, inclusiv legea ANI și cea a salarizării, este superior oricărei alte discuții.”

Miza Legii ANI este legată de o tranșă de 770 de milioane de euro din PNRR, iar liberalii au invocat exact acest risc atunci când au justificat votul favorabil.

Bolojan avertizează că pierderea banilor europeni nu ar însemna doar mai puține fonduri pentru investiții, ci ar putea afecta și modul în care România este privită de piețele financiare și de agențiile de rating: „Lipsa acestor fonduri europene ar avea implicații asupra bugetului țării, investițiile fiind finanțate într-o proporție importantă din acești bani. În plus, ar crește major riscul ca România să fie depunctată sever la capitolul rating de țară, cu consecințe grave asupra nivelului de trai al tuturor românilor”.

Bolojan: Vom fi alături de USR în acest demers

Deși a votat proiectul, Bolojan spune clar că actuala formă nu ar trebui să rămână definitivă.

„Această lege, însă, nu poate rămâne așa, iar PNL va susține, prin toate acțiunile necesare, corectarea ei. Vom fi alături de USR în acest demers moral, nu pentru un om, ci pentru a reinstaura reguli corecte”.

Este o încercare a liderului PNL de a explica poziția aparent contradictorie a partidului: liberalii au votat o lege pe care o critică, pentru a nu pune în pericol jalonul PNRR, dar promit să intervină ulterior pentru modificarea prevederii contestate.

Bolojan atrage atenția că presiunea asupra coaliției nu se încheie însă cu Legea ANI; „Pentru a completa jaloanele PNRR, mai trebuie adoptată legea salarizării, cu o miză la fel de mare”.

USR îi acuză pe liberali că „au închis ochii"

Explicațiile lui Bolojan vin după un atac dur lansat de USR imediat după votul din Senat. Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR, a respins argumentul potrivit căruia România ar fi fost obligată să accepte „amendamentul Fritz” pentru a salva cele 770 de milioane de euro.

„E fals cǎ România avea de ales între 770 de milioane de euro și stingerea luminii democratice - la Legea ANI retroactivǎ cu suprapedeapsǎ politicǎ mǎ refer. Legea trebuia respinsǎ și adoptatǎ una nouǎ, curǎțatǎ de tendințe dictatoriale nedemocratice, aşa cum a fost depusǎ de USR. Dar PNL şi UDMR au închis ochii folosindu-se de un pretext convenabil lor. De la ceilalți nu aveam pretenții. Istoria va consemna cine a apăsat butonul”, a scris Seidler.

La rândul său, liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, a declarat după vot că relația partidului cu PNL va fi evaluată.