Ilie Bolojan, întrebat la radio dacă nu crede că e periculos să îi facă „șobolani” pe o parte dintre români. Ce a răspuns

Premierul Ilie Bolojan a dezvoltat, vineri, ideea "şobolanilor din cămară", care a devenit populară în ultima săptămână, în urma unei întrebări venite de la un ascultător Europa FM, intrat în direct. Prim-ministrul a explicat că s-a referit la o situaţie, şi nu la oameni. "Nu regret, pentru că acest exemplu se referă la un lucru care e pe înțeles oamenilor, când ai niște bunuri perisabile într-o cămară pe care le-ai muncit din greu și ți se distrug, îți dai seama că, oricât ai duce în cămara aia, familia ta nu are acele beneficii", a declarat Bolojan.

"În cămara cu șobolani am aprins becurile. Clar am deranjat" - este expresia folosită de Ilie Bolojan şi care a deranjat mai mulţi lideri politici. Premierul a dezvoltat "metafora" şi îneţelesul acesteia.

"Am dat un exemplu simplu. Nu regret pentru că acest exemplu se referă la un lucru care e pe înțeles oamenilor, când ai niște bunuri perisabile într-o cămară pe care le-ai muncit din greu și ți se distrug îți dai seama că oricât ai duce în cămara aia, familia ta nu are acele beneficii.

Trebuie înțeles că o țară, o comunitate, o familie, nu poate cheltui mult timp mai mult decât își poate permite. Ca să avem un stat pentru cetățeni, și nu cetățeni pentru un stat, înseamnă că trebuie să le luăm sub formă de impozite cât mai puțin posibil, trebuie să reducem cheltuiele de funcționare la maxim ca să ne rămână resurse ca să le întoarcem în servicii publice. Putem face asta cu o administrație eficientă și dacă nu ne batem joc de banii publici", a afirmat Bolojan.

Întrebat dacă fostul șef de cabinet al lui Grindeanu e "șobolan", Bolojan a răspuns: "Un om care încurajează sisteme de corupție, care tolerează sau încurajează mecanisme de tip sistem cu siguranță nu trebuie să funcționeze în sectorul public.

Dar nu îmi place să calific niciun om cu categoria de șobolan, fiecare om are demnitatea lui. Eu am dat un exemplu metaforic. Nu cred că e căderea mea să pun etichete, dar devalizarea bugetului public e asemănătoare cu exemplul pe care l-am dat.

Nu oamenii sunt șobolani, ci am descris o situație".