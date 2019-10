Ioan Mircea Pașcu a scris, într-un mesaj postat pe Facebook, că nu poate să nu remarce cum PSD a reușit ”contra-performanța de a irosi cu nonșalantă un câștig electoral de 46% in mai puțin de trei ani”, iar acum nu face decât să persiste „cu încăpățânare în tiparele eronate de până acum”.

Fostul europarlamentar a mai scris că nu l-ar surprinde ca mulți dintre cei care au pus umărul la dărâmarea guvernului Dăncilă să fie nevoiți să părăsească coaliția.

”Din păcate, s-a adeverit inca o data ca Dumnezeu nu bate cu bată, ci ia mințile! Ca vechi pesedist (si profesor de știință politica), nu pot sa nu regret tristul adevar ca partidul, condus cândva de Iliescu, de Nastase, a reușit contra-performanța de a irosi cu nonșalantă un câștig electoral de 46% in mai puțin de trei ani - nici măcar un mandat întreg - permițându-si, printre altele, “luxul” de a schimba in acest răstimp trei premieri si 100 de miniștri ...Si acum, odata ajunși aici, in loc de a persista cu încăpățânare in tiparele eronate de pana acum, acuzându-i pe alții de propriile noastre greșeli, ar trebui sa începem prin a ni le recunoaște deschis, fara sa uitam ca nu putem purcede la reconstrucția necesară stand in genunchi (ma gândesc la “unanimitățile” bazate pe frica si/sau servilism, care au caracterizat deciziile partidului in ultimii trei ani ...).

In sfârșit, un cuvânt si despre cei din tabăra “învingătorilor”: nu m-ar mira deloc ca unii dintre cei care au pus urmarul la dărâmarea guvernului sa fie nevoiți sa părăsească aceasta coaliție ad hoc, ca si așa sunt prea multi si îngreunează formarea rapida a noului guvern ...

PS. Un gând si pentru “pocăiții” (pentiti, in limba italiana) care, dupa ce au dezertat, s-au întors momiți de avantaje concrete si promisiuni mirobolante: ce trebuie sa fie in sufletul lor, acum cand realizează ca si-au irosit atat de ușor si definitiv bruma de credibilitate de care s-au bucurat, cand au fost puși pe lista de candidați...”, a scris Ioan Mircea Pascu, pe Facebook.