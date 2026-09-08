Kelemen Hunor, despre senatorul UDMR aflat în avionul privat cu politicieni și judecători spre Mykonos: „Nu a avut mandat de la partid”

"Electoratul va sancționa pe noi, pe fiecare, pentru ceea ce face", a completat Kelemen Hunor. Foto: Agerpres

Kelemen Hunor a declarat că senatorul UDMR István-Loránt Antal nu a avut mandat de la partid să se afle în avionul pe ruta București - Mykonos și nu trebuia să se afle în acel avion, potrivit Agerpres.

Un zbor cu un avion privat pe ruta București - Mykonos a stârnit controverse în mediul politic, după ce pe lista pasagerilor au apărut un judecător al Curții Constituționale, foști miniștri, parlamentari și oameni de afaceri, între aceștia fiind senatorul UDMR István-Loránt Antal.

"Mi-a trimis ieri un mesaj să-mi spună: 'Uite ce s-a întâmplat', dar mai mult nu am discutat. El n-avea ce căuta în acel avion. Nu avea ce căuta în calitate de senator și președinte de comisie. Nu a avut niciun mandat de la UDMR și sunt convins că oamenii de afaceri și fără el ar fi făcut ceea ce doreau să facă. Deci, din punctul meu de vedere, a fost o greșeală să meargă în acel avion, în acel loc și cu acele persoane. Acum, sigur, nu vreau să comentez calitatea niciunuia, dar el n-avea ce căuta în acel avion", a afirmat Kelemen Hunor la Parlament.

Kelemen Hunor a subliniat că nu dorește să comenteze calitatea și prezența altor persoane, adăugând că "în acea componență, acea delegație, n-aveau niciun sens politic și în niciun fel".

"Electoratul va sancționa pe noi, pe fiecare, pentru ceea ce face", a completat Kelemen Hunor.

În context, el consideră că ar trebui să se reglementeze activitatea de lobby.

"Da, eu susțin de ani de zile, încă din perioada lui Băsescu, după aceea în perioada lui Iohannis, noi am spus de foarte multe ori că da, România ar trebui să aibă o lege a lobby-ului. (...) Nu am avut majoritatea. (...) Dacă ceva nu este reglementat, sigur, din punct de vedere legal, poți să spui că 'legal n-am făcut nimic rău', dar există și moralitate, există și incompatibilități nescrise. Și de aceea eu cred că e bine să fie reglementată activitatea de lobby. Deci trebuie să aibă România o astfel de lege", a transmis președintele UDMR.

Biroul permanent al Senatului a decis, marţi, extinderea obiectului de activitate al comisiei de anchetă privind întâlnirea premierului interimar Ilie Bolojan cu preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, şi cu zborul cu un avion privat în Mykonos al judecătorului CCR Cristian Deliorga, alături de mai mulţi politicieni, a anunţat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.