Kelemen Hunor îl ironizează pe șeful ANAF: "Am încălcat legea. Am făcut șase borcane cu gem de prune"

1 minut de citit Publicat la 19:53 16 Oct 2025 Modificat la 19:54 16 Oct 2025

Kelemen Hunor mărturisește că a manipulat casnic, împreună cu soția, prunele care alimentează gapul de TVA. Sursă colaj foto: Hepta

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat la declarațiile făcute de șeful ANAF, Adrian Nica, despre gap-ul de TVA și despre cum fac evaziune bunicile care prepară gem în casă.

Gap-ul de TVA reprezintă diferența între cât ar trebui să încaseze statul și cât încasează efectiv prin această taxă.

Taxa pe valoarea adăugată este taxa cel mai prost colectată în România.

Potrivit specialiștilor, din 100 de lei realizați efectiv, Fiscul colectează doar 65 de lei, deci o treime rămâne necolectată.

În formula de calcul pentru gap-ul de TVA intră și autoconsumul, s-a plâns Nica.

"Am văzut că țările vecine, cum ar fi Bulgaria, au solicitat asistență de specialitate pentru a avea o formulă corectă de calcul a acestor diferențe, când vorbim de gap-ul de TVA în mod special.

Asta încercăm să facem şi noi, să ne prezentăm mai bine şi mai corect către Comisia Europeană. Să dau un exemplu clar: modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica. Din păcate, astăzi, da, este calculat la GAP-ul de TVA", a spus șeful ANAF la Antena 3 CNN.

Șeful UDMR se "autodenunță" după declarațiile șefului ANAF

"Recunosc fără rezerve: am încălcat legea! În weekend, împreună cu soția mea, am făcut șase borcane de gem de prune. Din prunele noastre, în oala noastră, cu vinovăția noastră.

Aș fi făcut și pălincă, dar prunele nu au fost suficiente. Acum stau cu frica: când va veni ANAF să-mi confiște 'probele'?

Șase borcane de gem - șase lovituri ascunse la buget.

Serios acum: președintele ANAF chiar crede că gemul de casă e gaura neagră a economiei?

Dacă așa merg lucrurile, anul viitor va trebui să raportăm și conservele bunicii.

Pe etichetă am putea să scriem:' Produs cu risc fiscal - consumul se recomandă sub supravegherea autorităților'", a ironizat șeful UDMR.