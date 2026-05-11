Kelemen Hunor, mesaj ironic pentru Ciucu: Are o Capitală frumoasă de gestionat, nu ştiu de ce se "omoară" cu ce va face UDMR sau nu

1 minut de citit Publicat la 20:34 11 Mai 2026 Modificat la 20:35 11 Mai 2026

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a transmis un mesaj ironic lui Ciprian Ciucu, după ce acesta din urmă a afirmat că PNL ar putea vota pentru un guvern PSD-UDMR-minorități în Parlament, după care liberalii să rămână în Opoziţie. "Domnul Ciucu are o Capitală de gestionat, nu ştiu de ce se omoară cu ce va face UDMR sau nu va face", a declarat Kelemen Hunor, luni, la Antena 3 CNN.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, a argumentat că PSD trebuie lăsat să formeze majoritatea pentru un nou guvern, după ce a dărâmat Guvernul Bolojan, alături de AUR.

„Ceea ce noi am spus este că cei care au făcut o majoritate ca să dărâme guvernul trebuie să-şi asume aceeaşi majoritate, să formeze noul guvern.

În cazul în care PSD care a făcut parte din această coaliţie, cu care am avut un protocol semnat nu îşi asumă guvernarea şi recunoaşte că nu are curaj să guverneze, după ce a dărâmat guvernul, dacă nu există altă posibilitate, noi nu fugim de răspundere, dar trebuie să le dăm şansa să formeze guvernul pentru că au răsturnat guvernul.

Întotdeuna când răstorni ceva, trebuie să ai altceva de pus în loc. Acum i-am invitat să îşi asume guvernarea”, a declarat Ciprian Ciucu duminică seara, la Digi24.

Kelemen Hunor nu a fost încântat de scenariul lui Ciucu.

"Domnul Ciucu are o Capitală de gestionat, nu ştiu de ce se omoară cu ce va face UDMR sau nu va face. Are o Capitală frumoasă, cred că are destul treabă domnul Ciucu", a spus liderul UDMR.

De asemenea, Kelemen Hunor a exclus varianta unui Guvern format din PSD-UDMR-minorităţi naţionale. În ceea ce priveşte scenariul unui Guvern tehnocrat, liderul UDMR a afirmat:

"Poate fi investit, se va vota în Parlament, dacă nu la prima, la a doua încercare. Va fi abandonat în prima curbă însă. Toată lumea în Opoziţie, asta se va întâmpla, pentru că nu inventăm noi roata".