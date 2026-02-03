Kelemen Hunor: România e irelevantă în plan extern. În UE, mergem după Germania de 15 ani și în toate dosarele ne-am blocat

Kelemen Hunor critică politică externă a României. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Președintele UDMR Kelemen Hunor a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, despre politica externă a României. Liderul UDMR critică „irelevanța” României în pe scena internațională și explică de ce a alege între SUA și Uniunea Europeană ar fi o decizie greșită. Kelemen critică și propunerea recentă a Germaniei, referitor la o Uniune Europeană „cu două viteze”.

„Deci eu am văzut și văd în fiecare zi cum România este irelevantă pe scena internațională. Sigur, nu e ceva foarte nou, e o moștănire veche. Președintele actual trebuie să înceapă ceva cu acest lucru și dacă nu reușești să te așezi la masă, dacă nu ai inițiative, dacă nu ai un punct de vedere, sigur că rămâi irelevant. Este cea mai mare pierdere dacă în această perioadă devine irelevantă și nu este băgată în seamă. Deci, de aceea noi trebuie să avem curajul, curajul și viziunea. Dacă nu ai curaj să spui ce crezi despre anumite propuneri și acolo era cu chestia accea cu Europa cu două viteze. În această perioadă să vii cu o astfel de propunere pentru țările mici și mijlocii e dezastruos pentru Uniunea Europeană pe termen scurt. Deja este o propunere care nu înseamnă o evoluție spre bine.

Kelemen Hunor susține că Europa nu va deveni mai puternică într-o Uniune cu două viteze.



„Statele mari sigur că au capacitatea de a impune voința în interiorul Uniunii, dar Uniunea nu va deveni mai puternică, va deveni mai slabă, fiindcă cei care permanent vor fi puși în situația faptului împlinit la un moment dat se vor revolta și de aceea trebuie găsit un echilibru. Noi despre acest subiect nu am spus nimic, cum nu am spus nimic despre scoaterea unanimități. Nu e vorba de veto, fiindcă veto nu este în Tratatul UE, este unanimitatea. Sigur, când rupi unanimitatea înseamnă că ai oprit, ai blocat o decizie. Când Uniunea a fost gândită, a fost gândită pe această soluție de a căuta înțelegere. Asta înseamnă unanimitate și trebuie să faci compromis fiecare. Dacă tu vrei să impui cu majoritate de vot, indiferent ce fel de majoritate va fi, statele mici vor pierde, fiindcă n-au nici capacitatea economică, nici capacitate militară. România, din acest punct de vedere, nu e nicăieri”, explică liderul UDMR.

„Noi trebuie să căutăm parteneri în Uniunea Europeană, cu vecinii, cu regiunea noastră, cu Balcanii. Trebuie să rezolvăm ceea ce nu a făcut Iohannis, fiindcă el parcă Balcanii de Vest nu exista pentru România. Și am spus dintre toți vecinii, nu avem cu niciunul o relație bună. Lăsând la o parte Republica Moldova, e o altă discuție, mai complexă, mai profundă, dacă vreți, cu sârbii, nu cu bulgarii, nu cu ungurii, nu cu ucrainienii. Păi atunci ce vrei să faci? Și de aceea eu am spus că nu avem timp de pierdut. Asta înseamnă implicarea, implicare, viziune, curaj și nu trebuie să mergi în diplomație permanent cu pușca și să tragi în aer ca să fie zgomot.



Dar dacă nu spui și nu discuți subiectele, nu spui punctul tău de vedere. Sigur că irelevanța ta crește din acest punct de vedere. Zic eu că suntem într-un moment extrem de important, dincolo de toate problemele noastre interne”, spune acesta.

Despre tensiunile recente dintre SUA și Uniunea Europeană, Kelemen Hunor spune că trebuie căutată o înțelegere. „Fără Statele Unite nu există garanții de securitate, nu numai pentru România, nici pentru Uniunea European”.

„Nu e o decizie ori cu ei, ori cu în ceilalți. Fără Statele Unite nu există garanții de securitate, nu numai pentru România, nici pentru Uniunea Europeană, pentru continentul european, fiindcă pur și simplu militar nu exiști. Degeaba au Franța și Marea Britanie arsenal nuclear, nu e ceva substanțial și nu este independent, mai ales componenta britanică, de americani. Franța, cât de cât a reușit, dar totuși nu are capacitatea de a oferi un o umbrelă de protecție din acest punct de vedere. Deci, fără americani nu se poate. Trebuie să facem o distincție între Statele Unite, așa la modul general, și administrația dea cum sau conflictele cu administrația lui Trump, conflictele între Washington și Bruxelles, între Washington și Uniunea Europeană. Trebuie să te uiți dincolo de această perspectivă sau de aceast orizont foarte, foarte apropiat și Uniunea Europeană pe partea cealaltă. Sigur că în acest moment este într-o situație dificilă”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor spune că România de 15 ani urmează Germania în deciziile din Uniunea Europeană și pe majoritatea dosarelor „ne-am blocat”.

De 15 ani noi mergem după Germania, ce vor nemți și aproape în toate dosarele ne-am blocat cu migrația ilegală, ne-am blocat cu energia verde și trecerea foarte accentuată, accelerată la energie regenerabilă. Ne-am blocat.



Uitați-vă ce se întâmplă acuma în Germania și în Uniunea Europeană, cu industria și cu economia. Ne-am blocat. Cum poți să explici că ai renunțat la o tehnologie în care ai avut un avans de nerecuperat motoarele pe arde internă în favoarea unei tehnologii unde ai un dezavantaj de cel puțin 15 ani. Chinezii scot modele noi în fiecare an, un an și jumătate nici nu se mai poate ține inventarul cu modelele lor și au invadat toată piața. Europa, Germania, Franța, Italia, inclusiv România are nevoie de 3-4 ani ca să scoată un nou model. Despre ce vorbim? Deci, din acest punct de vedere, noi suntem în acest moment încă în joc, vorbesc de Uniunea Europeană, dar pierdem, pierdem, pierdem dacă nu facem ceva. De aceea această dezbatere cu Europa în două viteză este chiar o greșeală, iarăși, o greșeală fulminantă”, spune președintele UDMR.

Uniunea Europeană trebuie să conștientizeze că ori vom fi împreună și vom câștiga cu toții pe termen mediu, pe termen lung, ori vom pierde separat, spune Kelemen Hunor.



„Sunt convins că la sfârșitul zilei Statele Unite și Uniunea Europeană or să meargă împreună, fiindcă totuși, din punct de vedere cultural, din punct de vedere istoric, din punct de vedere al tradițiilor, al originilor, suntem împreună și vom fi împreună. Sunt niște dispute, fiindcă rivalul pentru Statele Unite în acest moment este China și va rămâne China. Pe termen mediu, sigur va rămâne China și e un rival puternic.



Obama a fost cel care a întors Statele Unite spre Pacific și indiferent dacă pleacă sau nu pleacă în 2028 republicanii și vin democrații sau rămân republicanii, rivalul tot China va fi. Asta trebuie să înțelegem și nu trebuie să fim supărați pe americani, dar trebuie să discutăm permanent și să găsim punctele comune. România la această periferie rămâne vulnerabilă și tot la periferie geografică va fi, dar nu e tot una, dacă ești pe partea Occidentală sau pe partea Orientală a periferiei”, a concluzionat liderul UDMR.