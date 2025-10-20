Kelemen Hunor: România nu există, nu contăm, nu avem relevanță în UE. Nicușor Dan are o provocare uriașă

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminică, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că în cazul lui Nicuşor Dan, singura întrebare, cel puţin pentru el, este dacă vom avea o politică externă în sfârşit sau nu. Foto: Hepta

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminică, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că în cazul lui Nicuşor Dan, singura întrebare, cel puţin pentru el, este dacă vom avea o politică externă în sfârşit sau nu. România nu mai contează pe plan extern și trebuie să-și recâștige relevanța în Uniunea Europeană și în relațiile internaționale, a adăugat Kelemen Hunor, care a subliniat de asemenea importanţa strategică a unei relaţii apropiate cu Washingtonul.

”În cazul lui Nicuşor Dan, singura întrebare, cel puţin pentru mine, este dacă vom avea o politică externă în sfârşit sau nu. Că în acest moment România nu contează şi nu e vina lui Nicuşor Dan, că el de 4 luni e preşedinte. Nu contăm, nu avem relevanţă, nici în Uniunea Europeană nu avem voce, nici în relaţiile internaţionale, bilaterale sau multilaterale. România nu există”, a spus Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a arătat că şeful statului are, în acest moment, ”o provocare uriaşă, dincolo de tot ce se întâmplă în ţară, să redea României o anvergură şi o relevanţă în politica internaţională, relaţii internaţionale şi în Uniunea Europeană”.

”Din punctul meu de vedere, România nu are politică externă”, a mai spus Kelemen Hunor. Despre stângăciile preşedintelui în privinţa regulilor, de protocol, Kelemen Hunor a spus că nu asta este problema când vorbim de preşedinte sau de preşedinţie, fiindcă sunt chestiuni umane”.

”Trebuie să se obişnuiască cu această funcţie. N-a fost preşedinte până acum şi da, apar astfel de chestiuni, nu trebuie speculate şi nu trebuie comparat cu Biden, că a fost preşedinte american, că sunt două chestiuni total diferite”, a mai spus liderul UDMR. Liderul UDMR a mai spus spre Nicuşor Dan că ”e foarte răbdător şi vrea să înţeleagă problemele”.

”Nicuşor Dan încearcă să înţeleagă fiecare problemă şi sacrifică mult timp pentru a înţelege problemele. Vom vedea mai târziu ce decizii va lua, mai ales că are şi o echipă de consilieri mai noi şi trebuie să vedem ce decizii vor lua, dar până acum asta era una dintre calităţile extrem de importante pe care eu l-am surprins”, a menţionat el.

Întrebat dacă îl mulţumeşte echipa de consilieri pe care a ales-o, Kelemen Hunor a răspuns:

”Pe unii îi ştiu, pe alţii nu îi ştiu. Vom vedea mai târziu. Unii vorbesc cam mult, după o săptămână de când sunt în funcţie”.