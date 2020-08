Klaus Iohannis e mai bogat. Ce moşteniri au primit preşedintele şi soţia sa în acest an şi câţi bani au câştigat

de Milena Niță 06 Aug 2020 • 09:52

Hepta News Alert

Preşedintele Klaus Iohannis a devenit mai bogat în prima jumătate a acestui an, comparativ cu anul trecut. De la cinci case, soţii Iohannis au ajuns să aibă în prezent şase case, după ce soţia preşedintelui a moştenit un apartament de 67 de metri pătraţi la Sibiu. Şi preşedintele a încasat nişte bani în plus în acest an, din drepturi de autor, arată cea recentă declaraţie de avere depusă de şeful statului.