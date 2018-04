Klaus Iohannis şi-a cerut scuze comunităţilor evreieşti, după remarca la adresa lui Dragnea: Nu am vrut să jignesc

Preşedintele Klaus Iohannis şi-a cerut scuze comunităţilor evreieşti, după ce a declarat, joi la Bacău, că „cine ştie ce înţelegeri secrete face cu evreii” preşedintele PSD Liviu Dragnea, în cadrul vizitei din Israel.

„Nu ştiu pe ce se bazează aceste critici, în afirmația mea nu am folosit noţiuni peiorative, dar dacă cineva s-a simţit ofensat, îmi cer scuze faţă de aceştia, iar declaratia nu a fost o declaraţie, ci o întrebare retorică şi cât am spus, atât am vrut să spun (...) În niciun caz întrebarea nu a fost cu iz de a jigni comunităţile evreieşti sau statul Israel. Întrebarea mi-am pus-o pentru că o persoană din România s-a dus în acea ţară nu ştim de ce, se întâlneşte nu ştim cu cine şi nu ştim ce înţelegeri vor face”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, la Bacău.