Legea salarizării include un program pilot în spitale: medicii vor fi plătiți în funcție de performanță. Cseke Attila: Poate fi extins

În proiectul legii salarizării unitare este inclus un program pilot în care medicii vor fi plătiți în plus în funcție de performanță, a anunțat ministrul demis al Dezvoltării. Cseke Attila a declarat că acest proiect este diferit de sistemul sporurilor, iar dacă într-un an sau doi, Guvernul constată că are rezultate, atunci poate fi extins.

Programul pilot ar urma să fie desfășurat în mai multe spitale din România, nu în toate. Medicii care lucrează peste program, care au operații dificile și care vin din zilele libere la spital pentru diverse intervenții vor fi salarizați în plus.

Ministrul demis al Dezvoltării a declarat că pentru aceste program pilot este nevoie de finanțare și din partea unităților administrativ-teritoriale, care vor contribui între 30% și 100% la acest buget adițional.

Cseke Attila a adăugat că este vorba despre un program distinct de sistemul sporurilor, care nu va fi afectat.

Dacă un an sau doi se constată că această formă salarizare este benefică, ea poate fi extinsă, a mai spus ministrul demis al Dezvoltării.

Noua lege a salarizării unitare nu este finalizată, iar în acest moment, România este într-o criză politică și guvernamentală, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură de Parlament. Legea ar trebui să fie adoptată până la 31 august, pentru a îndeplini termenul din PNRR de care sunt condiționate fondurile europene.

Ministrul demis al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că veniturile bugetarilor nu vor scădea după adoptarea noii Legi a salarizării unitare. „Va exista o prevedere expresă că veniturile aflate în plată nu vor scădea”, a declarat oficialul.

Însă, în cel mai rău scenariu, vor exista categorii de angajați din sectorul public care vor trebui să aștepte până la următoarea indexare. De asemenea, Pîslaru a declarat că în unele cazuri salariile vor crește, dar vor fi și situații în care vor stagna.