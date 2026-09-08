Lia Olguţa Vasilescu anunţă investiţii de peste 1,6 miliarde de euro, finalizate sau în derulare la Craiova. Sursa foto: Facebook/Lia Olguta Vasilescu

Craiova are investiţii de peste 1,6 miliarde de euro finalizate în ultimii doi ani sau aflate în diferite stadii de implementare, susţine primarul municipiului, Lia Olguţa Vasilescu, care a adăugat că o comparaţie între oraşe bazată exclusiv pe fondurile atrase prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) nu reflectă volumul total al proiectelor derulate, porivit Agerpres.

Potrivit edilului, Primăria Craiova a atras prin PNRR aproximativ 80 de milioane de euro, reprezentând, susţine aceasta, suma maximă pe care municipalitatea o putea accesa în condiţiile de eligibilitate existente, fiindcă municipiul achiziţionase tramvaie înaintea actualelor finanţări prin PNRR şi o parte dintre unităţile de învăţământ fuseseră deja modernizate, motiv pentru care acestea nu mai puteau fi incluse în proiectele finanţate prin acest mecanism european.

"De fapt, Craiova a luat maxim cât îi era permis să ia, fiindcă tramvaiele au fost achiziţionate anii trecuţi, faţă de alte localităţi care au achiziţionat acum prin PNRR, iar municipiul nostru nu a putut introduce decât 15 şcoli în PNRR, faţă de alte municipii care au introdus mai multe, din simplul motiv că noi investisem în ele dinainte şi nu mai erau eligibile. Aşa cum am mai spus, am fost mai harnici ca alţii!", a afirmat Vasilescu marţi, într-o postare pe Facebook.

Conform datelor prezentate de edilul Craiovei, cele aproximativ 80 de milioane de euro din PNRR au fost utilizate pentru reabilitarea unor blocuri şi şcoli, achiziţia de aparatură medicală pentru spitalele din subordinea municipalităţii, instalarea de insule ecologice digitalizate, achiziţia de mobilier şi echipamente digitale pentru şcoli şi realizarea Planului Urbanistic General.

"Dar, dacă tot au amestecat unii primari PNRR cu alte investiţii pentru a raporta sume mai mari, poate nu ar fi rău să amintim sumele pe care Craiova le-a accesat deja sau care sunt destinate proiectelor în implementare în oraşul nostru, inclusiv desfăşurate în parteneriat cu alţi investitori sau alte autorităţi", a scris Olguţa Vasilescu, care a enumerat şi investiţii finanţate din alte programe.

Ea a precizat că 141,6 milioane de euro provin din Programul Regional, pentru proiecte precum Parcul Cernele, reabilitarea spitalelor şi şcolilor, achiziţia de autobuze, modernizarea sistemelor de semaforizare, construirea unui campus şcolar, regenerarea urbană a Pieţei Mihai Viteazul şi Bulevardului 1 Mai şi restaurarea unor clădiri monument.

Alte 80 de milioane de euro sunt indicate pentru proiecte din Planul de Tranziţie Justă, între care reabilitarea blocurilor, achiziţia de autobuze, casetarea canalului Râului până la Jiu, realizarea unor noi noduri rutiere şi reabilitarea unor clădiri monument.

Municipalitatea mai are, potrivit primarului, o finanţare de 18 milioane de euro din Fondul pentru Modernizare pentru construirea unui parc fotovoltaic şi achiziţionarea unor baterii de stocare, precum şi 1,4 milioane de euro prin Programul Sănătate pentru construirea unui centru destinat prevenirii şi tratării adicţiilor.

Olguţa Vasilescu a menţionat, de asemenea, investiţia de 9,2 milioane de euro pentru construirea creşelor din zonele Veterani şi Artileriei. Proiectul a fost realizat de municipalitate, care a pus la dispoziţie şi terenul, iar implementarea a fost preluată de Compania Naţională de Investiţii (CNI), potrivit edilului.

În ceea ce priveşte infrastructura de apă şi canalizare, primarul a indicat investiţii de aproximativ 300 de milioane de euro, implementate de Compania de Apă Oltenia pentru municipiul Craiova, inclusiv aducţiunea Isvarna. Vasilescu susţine că lucrările la aducţiune sunt finalizate, aceasta aflându-se în etapa probelor de presiune, efectuate până în prezent pe 50 din cei 123 de kilometri.

Alte aproximativ 85 de milioane de euro reprezintă investiţii realizate sau aflate în curs în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dolj. Printre acestea se numără reabilitarea şi extinderea spitalului de pediatrie, construirea unui complex sportiv în cartierul 1 Mai şi a unui parc industrial, precum şi proiecte privind şcoli, clădiri monument şi gestionarea deşeurilor.

Printre cele mai mari proiecte enumerate se află construirea unui nou hub energetic, investiţie estimată la 235 de milioane de euro şi realizată în parteneriat cu Electrica SA, care ar urma să înlocuiască Electrocentrale Craiova. Primăria a achiziţionat terenul necesar proiectului, a precizat Vasilescu.

Primarul a inclus în bilanţ şi Spitalul Regional Craiova, proiect estimat la 738 de milioane de euro, din care, potrivit acesteia, 150 de milioane de euro reprezintă fonduri europene deja accesate. Proiectul este gestionat de Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS).

Vasilescu a precizat că în calculul prezentat nu a inclus alte proiecte aflate în diferite etape, între care cele privind Colegiul Naţional "Carol I", Pasajul Gârleşti, masterplanul de canalizare pluvială şi unele clădiri monument aflate la faza de licitaţie şi pentru care municipiul Craiova urmează să acceseze, de asemenea, fonduri europene şi nici investiţiile finanţate din bugetul local.

Edilul a criticat comparaţiile între municipii realizate exclusiv în funcţie de sumele atrase prin PNRR, argumentând că unele investiţii realizate în prezent prin acest mecanism în alte oraşe au fost implementate anterior la Craiova prin alte surse.

"Când comparăm cu alte localităţi, ar fi bine să nu ne raportăm doar la anumite programe, mai ales că unele proiecte, cum ar fi achiziţiile de tramvaie sau reabilitarea de şcoli, noi le-am terminat deja în anii precedenţi! Nu vreau să intru acum în subiectul de ce Guvernul din 2021 nu a acceptat niciun proiect de spital din Craiova sau vreun pasaj rutier, cum a introdus pentru alte localităţi direct în PNRR sau de ce în PNRR a fost pus un proiect irealizabil în doi ani, pentru CET, fiindcă vor mai fi momente ca să comentăm asta, iar pentru asemenea investiţii am reuşit totuşi să găsim alte soluţii. Comparaţi şi acum!", a mai transmis primarul Lia Olguţa Vasilescu.