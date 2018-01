Liviu Dragnea, mesaj dur pentru Codrin Ștefănescu: "Eu, ca preşedinte, nu mă cert cu nimeni din partid"

Membrii PSD nu mai doresc scandal, pentru că social-democraţii au o misiune importantă, iar cine nu înţelege asta "rămâne de căruţa partidului", a declarat luni seara, la Antena 3, preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.



Întrebat dacă s-a împăcat cu secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, Dragnea a spus: "Cu cine? Eu, ca preşedinte, nu mă cert cu nimeni din partid".



El a adăugat că ar fi bine ca toată lumea să înţeleagă că PSD are obiective mari, istorice.



"Şi eu, ca preşedinte, chiar nu mai am timp şi n-am de gând să mă mai ocup sau să duc partidul să se ocupe de nişte chestiuni mici, mărunte. Nu mă refer neapărat la Codrin Ştefănescu. Fiecare va înţelege sau nu care este misiunea noastră, misiunea coaliţiei, misiunea guvernului în aceşti ani. Altfel, vor rămâne de căruţă. Şi eu vă spun ce e în partid. Nu mai are nimeni răbdare cu astfel de atitudini, lumea vrea coerenţă, vrea înţelegere, vrea eficacitate, vrea rezultate şi, peste toate, vrea armonie. Fiecare membru PSD este cetăţean al acestei ţări, fiecare susţinător al partidului vrea să fie linişte ca să poată să-şi dezvolte afacerile, ca să poată să meargă la serviciu, că are un serviciu asigurat, că are stabilitate. Lumea nu mai vrea scandal. Cine nu înţelege asta rămâne de căruţa partidului, nu a mea. Şi o să vedeţi că încet, încet, sper, lumea toată să înţeleagă", a subliniat preşedintele PSD.