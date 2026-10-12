Luca Niculescu spune că are o listă de tehnocrați pe care o poate depune „mâine”. Despre șansele guvernului: „Cred că va trece”

Luca Niculescu a estimat că sunt "destul de mari" șansele ca guvernul său să fie votat de Parlament. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Premierul desemnat Luca Niculescu a estimat luni, la Sinteza Zilei, șanse „destul de mari” pentru un vot favorabil în Parlament pentru guvernul pe care a fost desemnat să-l creeze. Niculescu nu a dorit să spună dacă șansele sunt mai mari pentru un guvern politic, pentru unul tehnocrat sau pentru unul hibrid.

Legat de un guvern tehnocrat, el a afirmat că poate depune „mâine” o listă cu propuneri de miniștri în Parlament.

Mihai Gâdea: "România are nevoie în momentul de față de un guvern puternic, iar lucrurile pe care le-a spus domnul Sorin Grindeanu joi seară, la noi la emisiune, cred că au sens. A avea un guvern puternic, responsabil, care să-și asume lucrurile complicate care vor veni este cu totul altceva decât avea un guvern slab, care să fie minoritar, care să poată cădea oricând în Parlament, care să nu aibă forță în situația aceasta. Credeți că există vreo șansa ca Partidul Național Liberal să schimbe poziția și să intre în Guvern?

Pentru că singura variantă pe care o vedem ar fi ori ca PNL să intre (în guvern), ori o să ajungem, poate, ca AUR să intre în guvern cu celelalte partide, ceea ce cred că e mai complicat. L-am auzit și pe președinte. Există varianta în care s-ar putea întâmpla ceva - din discuțiile pe care le-ați avut - ca partidele, cele care au făcut parte din coaliție, să-și schimbe punctul de vedere?"

Luca Niculescu: Poți avea un guvern hibrid sau tehnocrat. Sunt variante mai slabe

Luca Niculescu: "În clipa de față, este foarte important ca România să aibă un guvern. Aș spune că acesta este primul lucru. Avem nevoie de atâtea lucruri înainte de venirea iernii încât avem nevoie de un guvern. Sigur, cum ziceam, cel mai bine ar fi să ai un guvern care este susținut de această majoritate solidă. Nu este singura opțiune. Mai sunt și altele. Partidul Național Liberal, prin vocea domnului Bolojan, a spus destul de clar: 'Noi continuăm discuțiile', dar nu cred, sincer (că ar fi dispuși să intre în guvern)".

Mihai Gâdea: "Nu vă așteptați la o schimbare."

Luca Niculescu: "În momentul acesta, nu cred că aceasta este soluția care ar fi cea mai fezabilă. Dar mai sunt și alte soluții: poți să ai un guvern hibrid, un guvern în care din care să facă parte unul dintre partide, două partide și câțiva tehnocrați, câțiva oameni care se pricep la treburile țării. Poți să ai un guvern tehnocrat, în care ai numai tehnocrați, cu un acord între partide, în așa fel încât să existe câteva mize, cum ar fi adoptarea bugetului, cum ar fi faptul că nu se lansează în excese în Parlament, care după aceea să ducă la dezechilibrarea țării. Deci există și aceste formule. Sunt ceva mai fragile. Dar primul lucru la care trebuie să ne gândim este la creionarea unui guvern. Haideți să facem un guvern. Suntem de prea multă vreme fără guvern."

Luca Niculescu: Șansele de pentru crearea acestui guvern sunt destul de mari

Mihai Gâdea: "În momentul de față, dacă ar fi să dați un procent pentru crearea acestui guvern, care ar fi procentul de reușită?"

Luca Niculescu: "Nu-mi place să fac astfel de pronosticuri, dar aș spune destul de mare. Destul de mare. Fără procent. Sunt un om care, odată ce se angajează într-o provocare, îi place să o ducă până la capăt. Evident, sunt atâtea necunoscute și atâtea tensiuni acumulate. Am zis-o și în discursul de la Cotroceni: nu promit miracole, promit seriozitate."

Mihai Gâdea: "Știți în momentul de față oameni care ar putea să ocupe anumite portofolii sau nu s-a ajuns acolo?

Luca Niculescu: Dacă e vorba despre un guvern tehnocrat, pot să depun o listă mâine."