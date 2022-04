Lucian Bode îl contrazice pe Florin Cîțu: "Nu s-a pus problema în nicio ședință a coaliției să venim cu taxe noi"

"Nu au existat astfel de discuții (privind introducerea de noi taxe și impozite - n.r.). Așa cum bine știți, ultimele discuții pe seama taxelor, impozitelor și sprijinului acordat românilor, companiilor, mediului de afaceri s-au desfășurat aici la Parlament și au fost prezentate public", a precizat astăzi Lucian Bode.

"Noi urmează să venim cu venim cu proiecte de acte normative să putem să implementăm aceste decizii ale coaliției. Nu s-a pus problema în nicio ședință a coaliției să venim cu noi taxe”, spune secretarul general al PNL.

"Guvernul are obligația să găsească soluția pentru a acoperi toate cheltuiele pe care le are statul. Ați văzut pachetul de 17.5 miliarede. Sunt cheltuieli foarte foarte mari și pe zona de investiți. Am depăși pentru prima dată 7% din PIB alocat investițiilor, după mai mult de 10 ani.

Fiecare măsură a fost fundamentată, a fost prezentată fiecare în coaliție să vedem de unde luăm banii, din fonduri europene, din buget.

Așa cum a prezentat ministrul Boloj, încercăm să luăm din fonduri europene. Cu siguranță măsurile, o dată anunțate, vor fi implementate", a mai spus Bode.

El precizează că Guvernul are obligația să găsească resurse pentru a acoperi toate cheltuielile pe care le are statul.

Bode afirmă că Florin Cîțu nu riscă să fie sancționat

"Florin Cîțu rămâne președintele Senatului, susținut de Partidul Național Liberal. În al doilea rând, n-aş vedea ca o critică - sigur că domnia sa îşi exprimă o opinie, eu spun că unul dintre cei mai buni specialişti pe care PNL îl are pe zona de finanţe şi expertiză în finanţe publice.

Noi şi astăzi am avut o întâlnire la Vila Lac în care am discutat despre toate aceste aspecte, în interiorul partidului. Vom continua să discutăm, acum, sigur, îngrijorări putem să avem fiecare. Unii putem avea şi argumente, alţii mai puţin"

Reacția lui Bode vine după ce Florin Cîțu a apreciat că vor fi introduse noi taxe și impozite.

"Din ce văd oamenii, înclină să spună că da, vor fi introduse taxe în perioada următoare. Impozitarea progresivă pentru populație și suprataxarea companiilor", a spus Cîțu.