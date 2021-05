Ludovic Orban: „Obiectivul nostru este să alegem noul Avocat al Poporului până la finalul sesiunii”

Ludovic Orban a precizat că în cadrul coaliţiei nu s-a luat încă o decizie în privinţa candidatului pentru această funcție.



"Întâi trebuie să finalizăm procedura de demitere a Avocatului Poporului. (...) Nu am luat încă o decizie, şi noi avem propunerea noastră în cadrul coaliţiei. Vedem dacă USR PLUS vine cu o propunere, vom decide. Am decis ieri în coaliţie să solicităm reprezentanţilor noştri în comisiile juridice să finalizeze raportul, astfel încât, la prima reuniune a plenului, să putem să dezbatem acest punct", a declarat Orban la Parlament.

Liderul PNL a afirmat că vor fi propuși ”specialiști în drept”, ci nu ”oameni politici”, pentru funcția de Avocat al Poporului.

"Candidatura prezentată săptămâna trecută era o candidatură foarte serioasă, cu o experienţă vastă. (...) În ceea ce priveşte noul candidat, mărturisesc că nu m-am documentat, n-am văzut CV-ul şi nu am o analiză. E profesor universitar, încă nu avem o analiză pe această candidatură, vom discuta.

Noi trebuie să convenim şi vedeţi că nu sunt propuşi oameni politici, sunt propuşi specialişti în drept, cu experienţă vastă în domeniul drepturilor omului pentru că ne interesează să punem un Avocat al Poporului care să fie avocatul poporului, nu avocatul Puterii. Obiectivul nostru este alegem noul Avocat până la finalul sesiunii", a explicat Orban.

