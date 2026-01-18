Manda, întrebat dacă va fi șeful SRI: Nu cred. E alegerea președintelui

Foto: Facebook/Claudiu Manda

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, întrebat dacă va fi viitorul director al SRI, a declarat: „Nu cred” și a spus că decizia este a președintelui Nicușor Dan. „Va exista o consultare între președinte și partidele politice din arcul de guvernare sau cele care asigură majoritatea”, a continuat Manda.

„Cel puțin în ce privește PSD-ul, miniștrii nu au fost puși de servicii. PSD-ul a pus miniștrii pe un vot intern, au fost poziții în care au fost doi candidați, nu știu dacă au fost și trei pe vreuna dintre poziții, colegii au sunat în țară și au făcut campanie. Eu spun ce e acum, ce a fost în trecut a fost trecut.

Nu a fost nicio negociere în coaliție (pe șefia SRI), cred că abordarea corectă este cea pe care a spus-o președintele României, că fiind vorba de acest mecanism de punere în funcție, și anume președintele propune și parlamentul votează, atunci când va avea niște nume va veni și va propune coaliției numele și rămâne să vedem dacă cei din coaliție sunt de acord sau nu”, a declarat Claudiu Manda, duminică, la Antena 3 CNN.

Manda a fost întrebat și dacă ar putea fi viitorul director al SRI.

„Nu cred, nu știu cine o să fie, nu cred că a livrat partidul nostru două nume către presă, am văzut și eu multe nume în spațiul public. Este clar că va exista o consultare între președinte și partidele politice din arcul de guvernare sau cele care asigură majoritatea.

Cine va fi propus, e clar că propunerea vine din partea președintelui României.

Cred că ar trebui să fie un civil, să fie o persoană echilibrată, care să scoată sau să păstreze SRI în afara jocurilor politice, lucru care cel puțin în perioada domnului Hellvig nu le-am văzut”.