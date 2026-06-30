Marcel Ciolacu: Nu cred că România va intra în „junk”. Există o posibilitate în cazul unei crize politice prelungite

Fostul premier Marcel Ciolacu. Sursa foto: Hepta

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, nu crede că România nu va fi retrogradată la categoria 'junk' de către agenţiile de rating, însă admite că există posibilitatea unui astfel de scenariu în cazul unei crize politice prelungite.

În contextul şedinţei de marţi a CJ Buzău, fostul premier al României a precizat că o problemă la nivelul ţării este cea a deficitului comercial.

"România nu va intra niciodată în 'junk'. Problema majoră a României nu e deficitul, e deficitul comercial, lucru care ar fi trebuit să fie o prioritate pentru actualul Cabinet, dar există această posibilitate de a intra în 'junk' în cazul unei crize politice prelungite. Ne aflăm în cazul unei crize. Este unul dintre indicatorii de evaluare ai României, dar eu nu sunt aşa de pesimist. Nu cred că România va intra în 'junk'. S-a întâmplat în Grecia, după cum bine ştim, în alt context, dar nu avem un context favorabil. Eu nu cred că România va intra în 'junk'", a precizat preşedintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, problema majoră a României este legată de scăderea drastică a consumului, pe fondul unor măsuri guvernamentale greşite.

"Noi nu avem consum, a scăzut, cred că este a opta lună consecutivă când scade consumul în România. Nu ne putem compara cu Italia, numai la Roma, cred că sunt vreo 4 milioane de turişti zilnic. Nu ne putem compara cu Spania, unde sunt zeci de milioane de turişti, cred că aproape 100 milioane pe an. Aceşti turişti vin şi fac consum. Noi, românii, trebuie să consumăm noi. Nu am avut capacitatea în aceşti 35 de ani. Abordarea avută acum aproape un an de zile a fost una greşită. Cumva ţi-ai tăiat singur craca. N-ai mai avut nici venituri. Mă întâlnesc şi eu cu oameni de afaceri, cu agenţii economici, toată lumea se plânge, ştim cu toţii că se termină PNRR-ul în 31 august. Toate plăţile la PNRR am înţeles că sunt blocate. Am făcut o analiză la proiectele PNRR pe care le-au avut în judeţ primarii. Toate sunt finalizate, dar toţi cei care au finalizat aceste proiecte se plâng că nu şi-au primit bani", a afirmat fostul premier.

Totodată, Marcel Ciolacu a mai precizat că este nevoie de o reformă structurală a României, astfel încât situaţia economică să devină una favorabilă.