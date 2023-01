Marcel Ciolacu, despre reținerea lui Victor Pițurcă: ”Mă bucur că aflăm ce s-a întâmplat în pandemie, când noi stăteam închiși”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a avut prima reacție după ce selecționerului Victor Pițurcă a fost reținut noaptea trecută de procurorii DNA.

Sursa foto: Facebook/ Partidul Social Democrat

”Știți foarte bine, și atunci când eram în opoziție, și acum, când facem parte din coaliție, Curtea de Conturi a făcut un raport în urma deciziei Parlamentului României. Și noi am avut cu toții acel raport unde erau trecuți vreo 174 de milioane de euro, spunea Curtea de Conturi, nejustificarea cheltuielilor.

Mă bucur că, în sfârșit, și eu, și toți românii, și dumneavoastră, aflăm ce s-a întâmplat în acele zile în care noi stăteam închiși și alții furau.

Cu siguranță vom afla tot adevărul! Eu am încredere în justiția din România și în magistrați. Devin optimist că vom afla tot adevărul! Să nu uităm de testele luate după ce am ieșit din casă, folosite prin școli. Cunoaștem cu toții aceste povești pe care le știm din mass media. Noile am sesizat și așteptăm în momentul acesta să aflăm adevărul. Sper să se meargă cu ancheta până la capăt iar cine a furat să meargă la pușcărie”, a declarat Marcel Ciolacu.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Victor Pițurcă a fost reținut, noaptea trecută, de procurori, iar astăzi un complet de judecată va decide dacă se va dispune o măsură restrictivă de libertate în cazul lui.

Fostul selecționer al României a fost chemat să dea explicații în legătură cu achiziția de măști anti-COVID pentru Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Este vorba despre dosarul măștilor neconforme livrate în spitalele MApN în perioada pandemiei.

Firma care a livrat măștile este chiar a fiului său, Alexandru Pițurcă.

Din primele informații, fostul selecționer și-ar fi exercitat influența pentru a-i facilita acestuia accesul la mai multe contracte foarte bine plătite, printre care și cel cu MApN, de 11 milioane de euro.