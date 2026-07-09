Marcel Ciolacu spune că politicienii nu trebuie să mai caute la TV vinovații: "Atunci vom ajunge la faliment cu toţii"

Marcel Ciolacu, a declarat, joi, că politicienii nu ar trebui să mai iasă la televizor pentru a găsi vinovaţi pentru situaţia actuală. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, că politicienii nu ar trebui să mai iasă la televizor pentru a găsi vinovaţi pentru situaţia actuală, precizând că o astfel de atitudine ar conduce la falimentul tuturor, potrivit Agerpres.

Fostul premier a făcut declarațiile în contextul în care patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii a organizat, joi, la Primăria Buzău evenimentul "Buzăul în prim-plan" la care au luat parte reprezentanţi ai mediului de afaceri, alături de cei ai administraţiei locale pentru a discuta teme de business, proiecte şi investiţii.

Prezent la eveniment, Marcel Ciolacu a dat asigurări că administraţia judeţeană face eforturi pentru a susţine investitorii.

"De când am intrat în funcţia de preşedinte al CJ, am început să demarez două proiecte la Râmnicu Sărat şi la Costeşti pe parcuri industriale. Am reuşit să modificăm ghidul astfel încât investiţiile în halele de producţie să fie totuşi finanţate de la Uniunea Europeană şi noul context al judeţului Buzău, al municipiului Buzău cu autostrada, să încercăm să fim cât mai atractivi pentru dumneavoastră", a spus Ciolacu.

Totodată, fostul premier a precizat că există o colaborare bună între CJ şi Primăria Buzău, indiferent de poziţiile contradictorii pe care reprezentanţii conducerii celor două instituţii le-au avut cu diferite ocazii.

"Vreau să o spun foarte clar public, indiferent de părerile noastre politice, de abordările noastre, de firea fiecăruia dintre noi, eu am o colaborare excelentă cu domnul primar Constantin Toma şi aşa va rămâne pentru că am făcut nişte promisiuni împreună buzoienilor şi trebuie să ne ţinem de ele.

Nu a existat o dată ca Constantin Toma să mă sune pe mine pentru o delegaţie a oamenilor de afaceri pe care eu imediat să nu-i primesc şi să încercăm să găsim soluţii pentru viitoare investiţii în municipiu sau în judeţ şi nici invers, ca eu să-l sun pe Constantin Toma şi să nu aibă aceeaşi reacţie. Cred că asta trebuie să fie una practică şi în zona politică centrală, indiferent dacă ceea ce facem sau ce spunem ne convine sau nu ne convine. Vreau să ne întoarcem la realităţile noastre de zi cu zi, pentru a putea depăşi acest moment. Nu mai trebuie să ieşim la televizor să spunem ce nenorocire este, repet să căutăm, unul, doi, trei, zece vinovaţi persoane fizice, persoane politice sau partide fiindcă, dacă nu vom ieşi din această logică, atunci vom ajunge la faliment cu toţii", a mai afirmat Marcel Ciolacu.

Social-democratul Constantin Toma a criticat, de-a lungul timpului, conducerea PSD atât pentru rezultatele slabe înregistrate la alegeri, cât şi pentru măsurile luate.

Amintim că datele oficiale publicate de Institutul Național de Statistică (INS) în februarie au indicat că economia României a fost în recesiune tehnică și în 2024, când Guvernul era condus de Marcel Ciolacu, deși la momentul respectiv acest lucru nu a fost cunoscut public și nu a fost comunicat oficial ca atare. Recesiunea „a apărut post-factum”, în urma recalculării seriilor ajustate sezonier, spune acum INS.

Marcel Ciolacu a contestat însă datele INS, precizând că “suntem primul stat din lume care a trecut prin recesiune și nu ne-am dat seama”.