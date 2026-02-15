Marcel Ciolacu: “Suntem primul stat din lume care a trecut prin recesiune și nu ne-am dat seama”

Fostul premier a precizat că datele INS indică o “şmecherie contabilicească”. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul premier Marcel Ciolacu a criticat dumunică, la Antena 3 CNN, datele INS potrivit cărora România a avut parte de o recesiune tehnică și în anul 2024.

”A venit domnul Bolojan şi are douã trimestre negative dupã toate asa zisele reforme. Cum poţi? Spune-ţi-mi şi mie, suntem normali la cap? Noi suntem primul stat din lume care a trecut prin recesiune fără să ne dăm seama? Noi am fost în recesiune acum 2 ani şi nu ne-am dat seama”, a declarat Marcel Ciolacu.

Fostul premier a precizat că datele INS indică o “şmecherie contabilicească” pentru scăderea deficitului de către Guvernul Bolojan: ”Dar cum au scăzut deficitul? Dacă nu făceau acea şmecherie contabilicească, granturile le treceau în loc de împrumuturi, domnul Bolojan avea deficitul pe care l-am avut eu, cu toate măsurile”.

Institutului Naţional de Statistică a transmis că România a intrat în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce şi în trimestrul 3 din 2025 PIB-ul a scăzut faţă de trimestrul 2 cu 0,2%.

De asemenea, datele oficiale publicate la momentul prezent de Institutul Național de Statistică (INS) arată că economia României a fost în recesiune tehnică și în 2024, când Guvernul era condus de Marcel Ciolacu, deși la momentul respectiv acest lucru nu a fost cunoscut public și nu a fost comunicat oficial ca atare. Recesiunea „a apărut post-factum”, în urma recalculării seriilor ajustate sezonier, spune acum INS.