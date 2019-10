Victor Ponta reiterează, pe Facebook, că nu va vota Guvernul Orban în Parlament, după ce zilele trecute anunța că parlamentarii Pro România nu-și vor da voturile în favoarea noului Executiv.

Ponta scrie că nu va vota acest Executiv pentru că nu crede că Ludovic Orban "este capabil" să fie un bun premier și nu crede că "un Guvern PNL având o colaborare dubioasă și instabilă va scoate țara din criză!".

„NU voi vota Guvernul Orban PNL - puteti sa imi faceti un nou dosar penal ca in 2015 - rezist!”, este mesajul lui Ponta pentru liberali.

”Ca si in Noiembrie 2015 ( Guvernul “Ciolos” ) Guvernul Orban o sa treaca cu voturile celor de la PSD - toti cei care sustin PNL , cei care detesta social democratia si alegatorii de stanga vor fi fericiti / zgomotul celor care striga cu toata puterea sa se ridice de pe scaune Dancila si gasca ei ( foarte bine) ca sa se aseze imediat pe acele scaune Orban & Co ( foarte rau) acopera tot - oamenii obisnuiti nu conteaza !

Am plecat in Noiembrie 2015 de la Palatul Victoria sperand sincer ca in locul meu sa vina un Premier si un Guvern mai bun - cand am vazut Guvernul “Ciolos” am fost dezamagit si nu l-am votat ( chiar daca Dragnea a cerut parlamentarilor PSD sa voteze) / si cred ca am avut dreptate!

Ne intoarcem azi la situatia din 2015 : am votat motiunea contra Guvernului “Dancila” pentru ca era nevoie absoluta de o schimbare ( din cu totul alte motive decat in 2015 - dar era nevoie) / ca si in 2015 propunerea facuta de Klaus Iohannis nu raspunde asteptarilor oamenilor - ci doar dorintei si asteptarilor sale ! Nu cred ca Ludovic Orban este capabil sa fie un bun Prim Ministru si nu il voi vota ( indiferent de presiunile, amenintarile si jignirile primite) / nu cred ca un Guvern PNL avand o colaborare dubioasa si instabila cu domnii Barna, Basescu, Hunor, Tariceanu , Borza samd - va scoate tara din criza!

NU voi vota Guvernul Orban PNL - puteti sa imi faceti un nou dosar penal ca in 2015, puteti sa dati drumul la robinetul de minciuni si amenintari online , puteti sa cereti celor care apar la televizor si sunt platiti cu sute de mii de euro din subventia primita de Partide de la Buget - rezist!

Urez succes noul Guvern Orban ( Barna, Basescu, Hunor , Tariceanu, Borza) sustinut pe sub masa de Viorica Dancila / eu nu cred insa ca va fi eficient si nu voi gira aceasta constructie!”, a scris Victor Ponta.