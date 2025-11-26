Mesajul lui Predoiu, după ce MAI a câştigat o poziţie de top în agenția europeană pentru protejarea frontierelor: "E un succes uriaş"

1 minut de citit Publicat la 11:55 26 Noi 2025 Modificat la 11:56 26 Noi 2025

MAI a câştigat o poziţie de top în agenția europeană pentru protejarea frontierelor. Foto: Hepta

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunţat că MAI a câştigat o poziție de top – management în cadrul FRONTEX, agenția europeană pentru protejarea frontierelor - după ce Ioana Raluca Rusu, comisar în cadrul Poliției de Frontieră, a fost numită în funcția de șef al Unității de Fuziune a Informațiilor din cadrul Diviziei pentru Managementul Integrat al Frontierelor Europene. "Este un succes uriaș. FRONTEX este o agenție cheie la nivel european", a transmis Predoiu.

Ministrul Afacerilor Interne a mai declarat că "prin aceasta poziție, vom proteja mai bine interesele și granițele României, ca și ale Europei".

"Ministerul Afacerilor Interne a câștigat o poziție de top – management în cadrul FRONTEX, agenția europeană pentru protejarea frontierelor.

Ioana Raluca Rusu, comisar in cadrul Poliției de Frontiera, va exercita funcția de șef al Unității de Fuziune a Informațiilor din cadrul Diviziei pentru Managementul Integrat al Frontierelor Europene.

Este o decizie care s-a luat ieri, în urma demersurilor susținute ale MAI. Este un obiectiv pe care l-am fixat la începutul acestui an.

Este un succes uriaș. FRONTEX este o agenție cheie la nivel european.

Prin aceasta poziție, vom proteja mai bine interesele și granițele României, ca și ale Europei. Acest succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene, este și consecința rezultatului acțiunii Ministerului Afacerilor Interne în combaterea migrației ilegale.

Am redus migrația ilegală in România cu peste 80% in mai puțin de doi ani. România asigură securitatea frontierelor sale și ale Europei mai bine decât orice alta țara europeană.

Am fixat standarde europene în protecția frontierei naționale și în operarea codurilor și procedurilor Schengen prin profesionalismul Poliției de Frontieră.

O felicit pe doamna Ioana Raluca Rusu, îi urez succes și o asigur de tot sprijinul conducerii ministerului. Felicitări Poliția de Frontieră! Felicitări Ministerului Afacerilor Interne!", este mesajul lui Cătălin Predoiu, postat pe YouTube.