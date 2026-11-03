„Mi-am luat casă de vacanță în Toscana”. Șeful CJ Călărași închide telefonul când este întrebat despre "La Gabellina Iliuță"

3 minute de citit Publicat la 15:42 03 Noi 2026 Modificat la 16:06 03 Noi 2026

Președintele Consiliului Județean Călărași, unul dintre cele mai sărace județe din țară, spune că achiziția e privată și că vrea să-și facă acolo casă de vacanță. Foto: captură Antena 3 CNN/Public Record

Social-democratul Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean Călărași, a achiziționat trei proprietăți în Italia, toate cumpărate cu sume sub prețul pieței, după ce proprietarii au fost executați silit de statul italian. Așa se face că un fost punct vamal istoric din munții Apenini îi poartă acum numele. Complexul turistic „La Gabellina Iliuță” l-a costat pe șeful de CJ 70.000 de euro, potrivit unei anchete a Public Record. Contactat de Antena 3 CNN, Iliuță a spus că a cumpărat proprietatea din Toscana din dividendele de la firma sa. Doar două dintre aceste achiziții apar însă în declarația sa de avere.

Potrivit anchetei publicate de Public Record, Viorel Iliuță a cumpărat trei proprietăți de lux în Italia:

un complex turistic în Ventasso (Toscana), în munții Apenini, cumpărat în 2023, cu 70.000 de euro și care include un fost hostel, o casă și aproximativ 4.600 mp de pădure și pășune;

o clădire în Campo Moro, în Alpii italieni, de 730 mp, cu destinație hotelieră, cumpărată tot în 2023, cu 80.000 de euro și vândută doi ani mai târziu, la același preț;

un hotel de trei stele în Rimini, cumpărat în 2023, cu 984.000 de euro, cu 31 de camere.

Toate cele trei proprietăți au fost achiziționate la sume sub prețul pieței, deoarece proprietarii anteriori au fost executați silit de statul italian.

Potrivit Public Record, proprietatea din Toscana a fost la un moment dat un punct vamal istoric. Ventasso, comuna unde se află complexul a fost inclusă de UNESCO în programul „Omul și biosfera”. Un localnic a declarat pentru Public Record că Vasile Iliuță, care a redenumit proprietatea cu numele său, merge „din când în când” acolo.

„Anul acesta l-am văzut deja de două sau trei ori pentru că vine să mănânce și aici. Din când în când vin. Ei sunt poate zece sau 15 persoane, cam așa”, a spus localnicul.

Ce spune Iliuță: „M i-am luat o casă de vacanță”

La intrarea pe strada pe care se află proprietatea scrie „La Gabellina Iliuță”. Președintele Consiliului Județean Călărași, unul dintre cele mai sărace județe din țară, spune că achiziția e privată și că vrea să-și facă acolo casă de vacanță.

„Da, e în zona privată, nu vreau să comentez despre ea. Când e ceva public comentăm”, a spus el.

Întrebat de unde a avut cei 70.000 de euro, a răspuns: „Din dividende. Uitați-vă în declarația de avere din 2023 am avut 8 milioane dividende luate din cadrul firmei. 8 milioane de lei”.

De asemenea, întrebat ce le spune oamenilor care se confruntă de mai bine de un an cu măsuri de austeritate că un președinte de CJ și-a luat casă de vacanță în Toscana, Iliuță a răspuns: „Asta e dorința dumneavoastră de a pune întrebări. Eu vă spun că mi-am luat o casă de vacanță în Toscana. Atât. Vă mulțumesc”. Apoi, a închis telefonul.

Ce avere are președintele CJ Călărași

Potrivit celei mai recente declarații de avere, Vasile Iliuță are șapte terenuri, două case în Călărași, o casă de 950 de mp în Italia (Ventaso) și un spaţiu comercial în Italia (Capo Moro).

În ceea ce privește veniturile familiei, acesta a declarat o sumă de 437.755 de lei, apoi sume obținute din arende în valoare de 555.104 de lei, și dividende de 6.459.851 de lei.

Doar două din cele trei achiziții din Italia, complexul din Ventaso și spațiul comercial din Capo Moro, sunt trecute în declarația de avere a președintelui CJ.

Cea de-a treia achiziție, realizată prin intermediul unei firme pe care a înființat-o alături de soția lui, Fattorie Di Iliuta SRL, nu este prevăzută în declarație. Este vorba despre un hotel de trei stele, cu 31 de camere, pe care l-a achiziționat la prețul de 984.000 euro. În prezent, asociat unic al firmei care operează acest hotel este fiul lui Iliuță, Vlad Iliuță.

De asemenea, șeful CJ Călărași a vândut clădirea din Alpi lui Ștefan Manea, fiul primarului din Gurbănești, pentru suma de 80.000 de euro. Vasile Iliuță este nașul său de cununie.