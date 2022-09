Mihai Tudose, revoltat de economia la energie: "Uitați de solidaritatea europeană! În situații de criză, scapă cine poate"

Mihai Tudose a fost întrebat, sâmbătă, cum vede ideea de solidaritate europeană, iar acesta a răspuns:

”Uitaţi-o! În momente de criză, scapă cine poate. (…) V-am dat exemplu cu măscuţele, cu vaccinurile. Întâi eu cu ţara mea. Niciuna nu a zis am nevoie de zece pastile pentru zece bolnavi, am zece pastile şi îmi opreasc eu cinci şi îşi dau şi ţie cinci. Întâi mi-am dat la ai mei şi după aia mai vedem. Dacă mai am două, îşi dau şi ţie una”, a declarat Mihai Tudose într-o emisiune de la Prima TV.

”Partea de economie energetică, de eficienţă energetică, este binevenită din toate punctele de vedere. Au fost blocurile făcute pe vremea aia înainte de 90, aţi văzut ce înseamnă anvelopare, la asta se referă până la urmă.

Nu fac economie dacă sting un bec sau dacă dau centrala la 19 grade, în condiţiile în care eu pierd foarte multă energie, prin pereţi, prin geamuri, la clădirile publice, la locuinţele persoanelor. Sunt proiecte şi programe europene, sunt bani europeni, facem anvelopare, eficienţă energetică, ca să vorbim în limbaj de Bruxelles. Asta e în regulă.

Şi atunci, cu eficienţă energetică, câştigi 15- 20 – 30%, în anumite cazuri, reduci consumul ceea ce uşurează şi povara financiară pe consumator, că plăteşte mai puţin, devine mai eficient. Lucrurile au evoluat, au alt randament, acea eficientizare energetică dusă până la capăt. Dar ideea asta de a economisi, de a sta pe întuneric, de a sta în frig, nu sunt de acord”, a mai declarat europarlamentarul.

Întrebat și dacă România ar putea reveni la perioada comunistă, în care oamenii stăteau în frig, iar lumina era oprită câteva ore pe zi, Tudose a răspuns: ”Nu se poate aşa ceva. Am împuşcat noi, poporul român, doi oameni în ziua de Crăciun, fiindcă au ţinut poporul în frig şi foame, ca să o luăm de la capăt? Şi nu se poate aşa ceva”.

Fostul premier a mărturisit faptul că nu face economie, dar nici nu face risipă.

”Nu mă întrebaţi dacă fac economie la apă când spăl vasele. Fac nemaipomenit că nu le spăl eu. (…) Ideea de a face partea asta de risipă, lux sau cum spun românii, ”pă lux şi bogăţie”, mi-am pus 200 de becuri în curte, cu reflectoare pe casă, îmi pun şi ghirlande şi las toată noaptea lumina aprinsă, ca să vadă lumea că sunt şmecher.

Dacă eşti şmecher, plăteşte-o. Şi atunci sunt de acord cu chestia asta. Până la 255, până la 300 de megawaţi e subvenţionat, îţi pui luminiţe în curte şi stroboscoape pe acoperiş, te rog frumos, plăteşte-o”, a mai spus Mihai Tudose.