Ministerul Finanțelor: România încheie cu succes evaluarea în cadrul Comitetului OCDE pentru Afaceri Fiscale

<1 minut de citit Publicat la 18:03 09 Feb 2026 Modificat la 18:03 09 Feb 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Ministerul Finanțelor a anunțat că România a primit Avizul Formal din partea Comitetului pentru Afaceri Fiscale al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în urma evaluării realizate în cadrul procesului de aderare la organizație.

Potrivit instituției, acest pas confirmă atât angajamentul asumat de autoritățile române, cât și capacitatea administrativă de a aplica instrumentele juridice ale OCDE care țin de domeniul fiscal.

Totodată, este validată alinierea politicilor și practicilor fiscale din România la standardele și bunele practici promovate de organizație.

Emiterea Avizului Formal s-a bazat pe evaluările favorabile primite în cele zece grupuri de lucru subsidiare ale Comitetului, în conformitate cu principiile-cheie care guvernează procesul de aderare.