Ministra USR Diana Buzoianu anunță că vrea alegeri anticipate. „E o variantă foarte bună”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi seară, într-un interviu exclusiv la Antena 3 CNN, că scenariul premierului tehnocrat nu a apărut în nicio variantă în cele două ore și jumătate de consultări pe care USR le-a avut la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Buzoianu a mai spus că USR va face „tot ce este posibil” pentru ca guvernul Bolojan să rămână în funcție, a calificat AUR drept partid „extremist”, dar a refuzat să excludă negocierile cu formațiunile suveraniste, invocând „matematica parlamentară”. La finalul interviului, întrebată cine trebuie să accepte că a greșit pentru ca dezescaladarea să fie posibilă, ministra a răspuns cu un singur cuvânt: „PSD”.

Cătălina Porumbel: A fost prima ședință fără miniștrii Partidului Social Democrat. Ce v-a spus premierul Ilie Bolojan?

Diana Buzoianu: Am început direct cu ordinea de zi, iar la final domnul Ilie Bolojan a lansat un mesaj destul de respectuos, în care a mulțumit absolut tuturor miniștrilor care nu mai fac parte – care, mă rog, urmau să își depună demisia. Deci a fost chiar un moment destul de neutru.

Cătălina Porumbel: A fost o atmosferă relaxată, tensionată? Ați simțit lipsa miniștrilor Partidului Social Democrat?

Diana Buzoianu: Am trecut prin ordinea de zi, punct cu punct, și au fost votate și adoptate toate punctele de pe ordinea de zi.

Cătălina Porumbel: Vă bucurați că au plecat miniștrii Partidului Social Democrat?

Diana Buzoianu: Nu. Pentru România nu este un lucru bun. Adică, vrând-nevrând, această criză de nervi politică este mai degrabă o factură foarte grea de plătit de români, cel puțin în perioada următoare.

Cătălina Porumbel: A avut vreun mesaj special premierul Bolojan cu privire la activitatea guvernului de acum încolo?

Diana Buzoianu: Că trebuie să punem obiectivele din SAFE și din PNRR ca prioritate pentru următoarele luni. Nu ne permitem să pierdem miliardele acestea și, cel puțin la USR, se înțelege foarte clar acest lucru. Sunt convinsă că miniștrii care au rămas în guvern vor prioritiza aceste proiecte.

Cătălina Porumbel: Acum avem pe ecran miniștrii care sunt interimari. S-a vorbit foarte mult despre faptul că miniștrii USR vor prelua foarte multe interimate. Este un singur interimat – domnul Radu Miruță merge la Transporturi. Dumneavoastră erați vehiculată pentru Agricultură. Ați cerut să mergeți la Agricultură?

Diana Buzoianu: Am văzut grupurile foarte speriate, că urma să vin la Agricultură și să descopăr și pe acolo, mă rog, niște lucruri care se întâmplă de ani de zile. Nu, n-am cerut să fiu la Agricultură. De altfel, cred că în această perioadă de interimat trebuie să meargă miniștrii acolo unde există deja o echipă cu care ministrul respectiv poate să lucreze – adică niște secretari de stat care să poată să coordoneze proiectele respective, pentru că, oricât ar vrea miniștrii respectivi, ei vor trebui să se bazeze foarte mult pe munca secretarilor.

Cătălina Porumbel: Sunteți într-un guvern fără majoritate parlamentară. Cum rezistă acest guvern la un vot pe o moțiune de cenzură?

Diana Buzoianu: N-aș ști să vă spun în momentul de față, pentru că încă n-au fost purtate negocierile. Cel mai probabil, liderii grupurilor din Parlament, din Senat și din Camera Deputaților vor juca un rol esențial.

Cătălina Porumbel: Se negociază și cu AUR, SOS, POT?

Diana Buzoianu: Singurul lucru pe care l-am văzut declarat de absolut toată lumea a fost că se vor purta discuții cu fiecare parlamentar în parte. Și de la o anumită temă, matematica este foarte simplă: dacă vor decide să voteze împotriva acestui guvern, trebuie să creăm un nou guvern. Dacă guvernul respectiv pică – ceea ce are toate șansele, pentru că nu prea se formează o majoritate cu partidele care sunt în momentul de față în această criză politică – ne putem întoarce oricând la alegeri anticipate și la votul oamenilor. Să știți că eu chiar cred în asta.

Cătălina Porumbel: Credeți în alegeri anticipate?

Diana Buzoianu: Eu cred că este o variantă foarte bună, dacă această criză politică se lungește foarte mult, pentru că românii nu cred că au votat circul politic care este acum. Și cred că ultimul vot pe care l-au dat – l-au dat tocmai ca să nu mai fie făcut acest circ politic.

Cătălina Porumbel: Cum explicați că vreți să funcționați într-un guvern cu sprijin AUR?

Diana Buzoianu: Dar nu va fi un sprijin AUR.

Cătălina Porumbel: Dacă privim configurația parlamentară: dacă sprijinul PSD nu mai există, atunci va funcționa cu sprijin AUR. Asta arată numărul de parlamentari în urma votului dat de români. Deci dacă nu funcționează cu sprijin de la PSD, sigur funcționați cu sprijin de la AUR.

Diana Buzoianu: Vom vedea exact cine va vota și vom vedea care va fi votul. Momentan, nu știm care va fi votul, nu știm care vor fi negocierile. Din punctul meu de vedere, AUR este un partid extremist, da.

Cătălina Porumbel: Păi, și cum se negociază cu membrii AUR, parlamentarii AUR? Pentru că asta înseamnă – dacă votezi sau nu votezi moțiunea – că tu sprijini guvernul Bolojan.

Diana Buzoianu: Ce înseamnă a negocia sau a sprijini? Pentru că eu înțeleg cumva că asta ar însemna o oarecare alianță, în sensul de a fi trecute proiectele, de a fi susținut guvernul – ceea ce nu se va întâmpla.

Cătălina Porumbel: AUR a anunțat trei condiții: parlament cu 300 de membri, alegeri în două tururi și reducerea subvențiilor la partide. Adică trei condiții pe care sigur le puteți îndeplini.

Diana Buzoianu: USR, cu siguranță, susține aceste proiecte – de altfel, le-am depus în Parlament înainte să existe AUR.

Cătălina Porumbel: Cred că trebuie să explicați, doamna ministru, dacă în momentul de față, sprijinul AUR contează pentru acest guvern? Și de ce parlamentarii care erau extremiști înainte sunt acum buni să dea un vot pentru susținerea Guvernului Bolojan?

Diana Buzoianu: Știți, eu nu cred că părerile doctrinare se vor schimba – adică vor exista păreri fundamental diferite în continuare: și dacă aleg să voteze pentru moțiune și dacă aleg să voteze împotriva moțiunii. Matematica parlamentară spune că la votul pentru moțiunea de cenzură ai un număr de parlamentari.

Cătălina Porumbel: Nu vă deranjează să funcționați într-un guvern care este sprijinit de AUR?

Diana Buzoianu: În primul rând, suntem în momentul de față cu un guvern care funcționează cu puteri depline. Nu suntem în punctul în care avem un guvern care a fost răsturnat printr-o moțiune.

În al doilea rând, mă deranjează mult mai mult faptul că un partid care s-a dat pro-european un an de zile a blocat reforme în guvern, acum pleacă și ne pune în situația în care nu mai știm cum se formează un guvern mai departe. Și asta este o formulă la care tot PSD trebuie să răspundă, pentru că ei sunt responsabili de această situație. Mă deranjează toată această situație – și pe toți românii ar trebui să-i deranjeze.

Cătălina Porumbel: Probabil că, dacă nu trece moțiunea, vom ajunge în această situație (în care guvernul să fie sprijinit de AUR – n.r.)...

Diana Buzoianu: Există și varianta să treacă moțiunea – mergem la alegeri anticipate. Deci există toate aceste variante pe masă.

Cătălina Porumbel: Ați fost la Cotroceni, doamna ministru – ce v-a spus președintele?

Diana Buzoianu: Am avut o discuție de – cred că două ore și jumătate, în care am discutat mai multe scenarii. Nu putem să facem stenogramele discuțiilor, dar unul dintre scenariile vehiculate foarte mult în ultima vreme în spațiul public – și anume premierul tehnocrat – este clar un scenariu care în două ore și jumătate nu a apărut nicăieri.

Și cred că rațiunea din spatele lipsei dezbaterii pe acest scenariu este inclusiv faptul că actuala criză este o criză politică, ori ea trebuie să-și găsească soluții în majorități politice, dacă ele mai există.

Cătălina Porumbel: V-a spus președintele că, în orice formulă guvernamentală, USR este la guvernare?

Diana Buzoianu: Nu, dar nici nu am pus noi problema așa, pentru că noi am spus de la bun început că nu vrem să fim la guvernare într-un guvern care reîncălzește scenariul Ciucă-Ciolacu.

Nu putem să fim într-un astfel de guvern – și nici într-un guvern cu PSD și cu AUR, eventual, sau mai știu eu ce alte scenarii fantastice. Sunt scenarii în care noi, USR, deja am spus public că nu vrem să fim la guvernare.

Cătălina Porumbel: Mai sunt câteva zile până când se va decide depunerea unei moțiuni de cenzură. În cazul în care va trece moțiunea, într-un guvern cu premier tehnocrat, sub această formulă PSD-USR-PNL-UDMR, USR ar intra sau nu?

Diana Buzoianu: Aș vrea să încep cumva răspunsul de la actualul guvern. Noi am reușit să supărăm atât de multe grupuri de interese și pentru că am avut un premier care... am avut multe discuții, inclusiv tehnice, pe care nu am căzut de acord cu domnul Bolojan.

Adică nu ne-am înțeles tot timpul pe toate problemele, multe dintre proiectele pe care le-am depus nu au reușit să devină realitate. Dar un lucru se poate spune foarte clar – și asta este de recunoscut – faptul că am reușit să trecem niște reforme și să deranjăm niște grupuri de interese.

Cătălina Porumbel: Care reforme, doamna ministru?

Diana Buzoianu: Din perspectiva mea, eu pot să spun că am trecut la Minister reforma privind reorganizarea Romsilva, cu o mafie gigantică în spate.

Cătălina Porumbel: Dar dacă vorbim la nivel național, de lucruri așteptate de foarte multă lume – în afară de legea pensiilor speciale, care a trecut cu chiu, cu vai la Curtea Constituțională – reformele au fost mai puține: companiile nerestructurate, Romsilva este un exemplu mic, dar există companii foarte mari care sunt niște găuri negre. Avem, de asemenea, problema primăriilor cu câteva zeci de localnici. Sunt foarte multe domenii în care ar trebui să existe reforme. Acum o să spuneți că aceste reforme nu s-au făcut pentru că PSD era la guvernare?

Diana Buzoianu: Nu. Voiam să revin la faptul că am avut un premier care a avut o oarecare susținere și din partea partidului propriu – ceea ce a contat – inclusiv din partea USR-ului. Adică a reușit să coalizeze niște partide care au susținut aceste măsuri.

Unui premier tehnocrat, din punctul meu de vedere, îi va fi de o sută de ori mai greu. Și ați văzut că, în acest context, a fost deja foarte greu să trecem anumite reforme. Unui premier tehnocrat îi va fi poate de o sută de ori mai greu să treacă aceste reforme. Oricum, în momentul de față, acest scenariu nu a fost discutat nici măcar la Cotroceni.

Cătălina Porumbel: Ați auzit de planul ca guvernul Bolojan să rămână în funcție până în luna septembrie?

Diana Buzoianu: Contează mai puțin până în ce lună rămâne. Contează ce reușim să trecem până în lunile respective, pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, românii așteaptă curățenie, așteaptă niște măsuri drastice luate în perioada următoare.

Cătălina Porumbel: Care este credința dumneavoastră? Guvernul Bolojan rămâne în funcție sau va pica la o moțiune de cenzură?

Diana Buzoianu: Guvernele sunt niște instrumente pentru a livra fie haos, fie reforme. Atâta timp cât acest guvern mai poate să livreze reforme, USR este aici. Noi vom face tot ce este posibil să rămână în funcție, ca să putem să trimitem reforme – că e septembrie, că e anul viitor, că e mai devreme.

Cătălina Porumbel: Și să-l mențineți în funcțiune. Practic, asta înseamnă inclusiv negocieri cu parlamentari de la AUR, SOS și POT. Aceasta este aritmetica parlamentară, doamna ministru. Acestea sunt formațiunile votate de români în Parlament. Nu aveți unde să vă duceți. Dacă PSD nu mai are înțelegere cu dumneavoastră, există aceste formațiuni suveraniste – AUR, SOS, POT – de unde puteți lua niște voturi. Și faptul că se duc negocieri în aceste momente este real – au recunoscut-o colegii dumneavoastră de la PNL. Domnul Dominic Fritz a spus că AUR nu trebuie să fie idiotul util al PSD. Dar poate fi idiotul util al PNL, USR și UDMR, nu?

Diana Buzoianu: Eu nu văd așa lucrurile. Fiecare parlamentar din Parlament are obligația să se poziționeze: vrea să existe un guvern în continuare, în formula actuală, sau nu? Dacă nu – noi putem să aducem argumente. Putem să spunem că noi credem că vom livra niște reforme. Dacă ei nu sunt convinși de aceste aspecte, au votul lor, pot vota „nu”. Noi putem să încercăm să aducem aceste argumente, putem să încercăm să argumentăm de ce România astăzi, în fața atâtor crize la nivel internațional și național, nu mai merită încă o criză politică – inclusiv fabricată.

Cătălina Porumbel: Ce înseamnă dezescaladare?

Diana Buzoianu: Probabil ideea de a ne întoarce și de a încerca să ajungem din nou la un consens – toate partidele care au creat această coaliție.

Cătălina Porumbel: Și se mai poate?

Diana Buzoianu: Până în punctul în care se votează moțiunea de cenzură, din perspectiva USR, da. Dar devine din ce în ce mai greu, în momentul în care sunt din ce în ce mai multe măsuri care sunt blocate. Dezescaladare înseamnă ca, la un moment dat, cineva să accepte că a greșit.

Cătălina Porumbel: Și acela trebuie să fie?

Diana Buzoianu: Din punctul nostru de vedere, întotdeauna partidul care alege să își încalce promisiunile și angajamentele asumate ferm, scris, public, este cel care trebuie să accepte că a greșit.

Cătălina Porumbel: Adică?

Diana Buzoianu: PSD.