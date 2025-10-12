Ministrul Justiției anunță că se va consulta cu Nicușor Dan când va propune șefii parchetelor: "E un reper important în acest sistem"

1 minut de citit Publicat la 22:17 12 Oct 2025 Modificat la 22:17 12 Oct 2025

Ministrul Justiției anunță că se va consulta cu Nicușor Dan când va propune procurori-șefi Foto: Hepta

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat într-un interviu, difuzat duminică în emisiunea "The week with CNN" că propunerea unor noi șefi la parchete este unul dintre rolurile sale, în condițiile în care actualele mandate ale procurorilor șefi expiră în anul 2026.

Întrebat dacă va coopera cu președintele Nicușor Dan în acest proces de numire, Radu Marinescu a răspuns:

“După cum cunoașteți, domnul președinte este un reper foarte important în economia acestui sistem de numire, atunci bineînțeles că o cooperare instituțională trebuie să existe în mod absolut”.

Potrivit legii, propunerea de numire a procurorilor-șefi din România este în puterea ministrului Justiției.

Preşedintele României poate refuza, motivat, o singură dată, numirea în funcţiile de conducere, aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului.

Numirea șefilor de parchete se face pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată a mandatelor.

Președintele Nicușor Dan a declarat că nu se grăbește să facă numirile la conducerea marilor parchete câtă vreme mandatele actualilor șefi expiră abia în luna martie a anului viitor.

El a spus că are timp pentru evaluarea viitorilor șefi de parchete, câtă vreme mandatele celor în funcție expiră abia în primăvară. El a vorbit despre „mișcările potrivite” care trebuie făcute pentru a face o schimbare „fără să zgâlțâi inutil” sistemul.

„Noi avem nişte şefi de parchete ale căror mandate expiră în primăvara viitoare, până în momentul ăla e timp de evaluări şi am avut deja câteva discuţii şi o să mai fie câteva zeci de discuţii cu oameni din sistemul de magistratură”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, în septembrie, la Antena 1.

El și-a reiterat nemulțimirile față de funcționarea sistemului de justiție.

„Da, în continuare spun că parchetele sunt ineficiente, că nu prioritizează cazurile cele mai importante. În partea de instanţe de judecată, suntem aşa şi aşa şi pot să fie multe îmbunătăţiri. Mă preocupă foarte tare”, a mai spus Nicuşor Dan.