Ministrul Justiției, mesaj pentru șefii marilor parchete: E mult de muncă pentru a rezolva probleme și a îmbunătăți activitatea

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, după semnarea de către preşedintele Nicuşor Dan a numirilor la şefia marilor parchete, că, la capătul acestui drum, nu sunt mize personale, nume sau orgolii, ci este consolidarea statului de drept, a principiului preeminenţei legii, dreptăţii şi adevărului şi asigurarea unei justiţii care să recâştige încrederea cetăţenilor.

Acesta i-a felicitat pe noii şefi ai marilor parchete şi le-a transmis că este „foarte mult de muncă pentru a rezolva probleme, a îmbunătăţi activitatea, a eficientiza combaterea infracţionalităţii”.

„Preşedintele a decis. 7 din cele 8 propuneri motivate privind conducerea marilor parchete, înaintate de Ministerul Justiţiei, au fost aprobate. Toţi procurorii şefi şi 4 dintre adjuncţi au fost numiţi. Pentru prima dată în istoria recentă a statului nostru de drept s-a desfăşurat o procedură de selecţie de o asemenea amploare (18 candidaţi pentru 8 poziţii de conducere), implicând muncă asiduă de organizare, de analiză obiectivă şi de evaluare.

O procedură derulată cu deplină transparenţă, care a implicat transmiterea în direct a interviurilor şi prezentarea publică a motivărilor opţiunilor Ministerului Justiţiei. Mulţumesc pentru eforturile profesionale membrilor comisiei ministeriale, colegilor din minister şi colegilor din CSM, toţi implicaţi în derularea conform legii şi bunelor practici a acestei proceduri de maximă însemnătate pentru justiţie'”, a scris Marinescu pe Facebook.

Potrivit acestuia, faptul că au existat şi opinii diferite nu invalidează procedura, ci confirmă eficienţa unui mecanism de selecţie care presupune mai multe filtre de evaluare instituţională.

„Felicitări celor numiţi în conducerea marilor parchete şi succes în activitate. Este foarte mult de muncă pentru a rezolva probleme, a îmbunătăţi activitatea, a eficientiza combaterea infracţionalităţii. La capătul acestui drum nu sunt mize personale, nume sau orgolii.

Este consolidarea statului de drept, a principiului preeminenţei legii, dreptăţii şi adevărului şi asigurarea unei justiţii care să recâştige încrederea cetăţenilor”, a spus ministrul Radu Marinescu.

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri acceptarea propunerilor făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerile parchetelor, cu excepția numirii lui Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de procuror-şef adjunct la DIICOT.