Ministrul Rogobete a avut o întâlnire cu vicepreședintele Băncii Mondiale: „Am punctat necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi”

2 minute de citit Publicat la 19:56 18 Oct 2025 Modificat la 20:04 18 Oct 2025

sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook

România face pași concreți pentru modernizarea sistemului medical printr-un parteneriat strategic cu Banca Mondială, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare oficială făcută în urma unei vizite la sediul central al Băncii Mondiale din Washington D.C.

„Astăzi am participat, la sediul central al Băncii Mondiale din Washington D.C., la o întâlnire și o discuție oficială cu vicepreședintele Băncii Mondiale, doamna Antonella Bassani, alături de colegul și prietenul meu, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare. Îi mulțumesc pe aceastǎ cale pentru deschidere și pentru suportul constant pentru sistemul medical”, a declarat ministrul.

› Vezi galeria foto ‹

Întâlnirea a avut loc în prezența reprezentanților din forul de conducere al Băncii Mondiale, precum și a reprezentanților instituției din România și din Europa. Discuțiile s-au axat pe continuarea reformelor din sănătate, modul de decontare a serviciilor către unitățile sanitare, digitalizarea sistemului medical și accelerarea investițiilor în infrastructură, astfel încât pacienții să beneficieze de condiții moderne de tratament, iar medicii de tehnologie de ultimă generație.

„De asemenea, pentru sectorul sănătății, s-a discutat despre importanța și necesitatea parteneriatelor publice-private, atât pentru dezvoltarea infrastructurii medicale, cât și pentru zona de digitalizare și reformă, ca instrumente care pot accelera implementarea și eficientizarea proiectelor strategice”, mai scrie ministrul Sănătății.

Rogobete a precizat că o parte importantă a dialogului a vizat proiectele deja aflate în derulare cu sprijinul Băncii Mondiale:

Centrul de Arși de la Timișoara, care va fi finalizat la finalul acestui an;

Centrul de Arși de la Târgu Mureș, programat pentru începutul anului viitor;

Centrul pentru copii cu arsuri grave de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, care va fi finalizat anul viitor.

Totodată, ministrul a subliniat necesitatea construirii unui nou Spital de Arși pentru Adulți în București, o investiție majoră pregătită pentru perioada următoare.

„Am discutat, totodată, despre extinderea capacității de răspuns a României, atât prin creșterea numărului de paturi ATI complet dotate, cât și prin integrarea tehnologiei în siguranța pacientului – un pas esențial pentru o medicină eficientă și sigură”, mai spune Alexandru Rogobete.