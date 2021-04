Mircea Badea: "Am o propunere pentru funcția de ministrul al Sănătății!"

"Eu aș avea o propunere pentru funcția de ministru al Sănătății", a declarat Mircea Badea.

"Așa traduc eforturile pe care le face domnul respectiv în spațiul public: 'Alege-mă pe mine! Alege-mă pe mine!'. Pe domnul Emilian Imbri, care are discursul acela: 'Iată, iată, cât sunt de potrivit! Iată-mă!'. Domnul Emilian Imbri, care nu e doctor, deși e peste tot prezentat ca fiind doctor. Era bine, dar nu e! De ce să prezinți pe cineva prin ceea ce nu e? Prezintă-l prin ceea ce e!", a mai spus realizatorul ”În gura presei”.

"L-am propus pe domnul ne-doctor Imbri, ministrul al Sănătății, pentru că domnia sa face eforturi susținute să fie remarcat. Dumnealui, nefiind doctor, nu a tratat pacienți. Dumnealui a fost întotdeauna, cum ar fi spus domnul președinte, pe care îl susțin, Klaus Iohannis, un politruc. A fost consilier la Elena Udrea, a fost în Guvernul Ponta, a fost și pe la doamna Firea...

Dumnealui face eforturi susținute să fie remarcat și am vrut să îl ajut în demersul domniei sale de a fi remarcat. Dumnealui este acum la pensie, a fost manager la Spitalul Babeș, am tot comentat declarațiile domniei sale, le-am comentat negativ, pe bună dreptate, după părerea mea. Acum nu mai este, este la pensie. Dar, de la pensie, e foarte, foarte preocupat să spună lucruri care să placă, astfel încât să îl remarce. De asta am zis să îl ajut pe domnul Imbri și fac un apel public către primul-ministru Cîțu, să îl ia în calcul pe domnul Emilian Imbri pentru funcția de ministru al Sănătății.

Haideți să îi promovăm pe micuțul dictator Imbri ca ministru al Sănătății!", a spus Mircea Badea la Antena3, duminică seară.

