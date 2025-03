Moşteanu, despre cheltuielile lui Iohannis: PSD și PNL l-au protejat pe Iohannis, erau într-o mare prietenie

Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR. Foto: Facebook/ Ionuț Moșteanu

Ionuţ Moşteanu, liderul deputaţilor USR, a spus miercuri că PNL şi PSD l-au protejat, în urmă cu doi ani, pe fostul șef al statului, când USR a depus un proiect de lege privind desecretizarea cheltuielilor de deplasare ale lui Klaus Iohannis, anunţă Agerpres.

Reacţia vine după ce Antena 3 CNN a publicat marţi, în exclusivitate, lista cu cheltuielile pe avioanele private ale lui Klaus Iohannis.

"Am văzut desecretizarea cheltuielilor a Administrației Prezidențiale și este un lucru foarte bun, pentru care îl felicităm pe președintele interimar. Cheltuielile instituțiilor publice nu pot fi trecute la secret, după cum vrea unul sau altul. Și ăsta a fost și spiritul proiectului de lege pe care noi l-am depus în 2023, când Iohannis refuza să spună cât cheltuie pe diverse plimbări. Am depus noi, USR, un proiect în Parlament, proiect care atunci a fost respins la Senat de PSD și PNL, am și lista de vot. Atunci, PSD și PNL l-au protejat pe Iohannis, erau într-o mare prietenie", a afirmat Moșteanu, la Parlament.



El a adăugat că premierul Marcel Ciolacu a aprobat, în 2023, o sumă suplimentară de 7 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru Administrația Prezidențială.



"În 2023, anul plimbărilor record ale lui Iohannis pe final de an, Marcel Ciolacu i-a dat 7 milioane de lei suplimentari din Fondul de rezervă, acel fond care trebuie folosit în situații excepționale de către Guvern, de către premier", susţine Ionuț Moșteanu.



Potrivit acestuia, Klaus Iohannis "a sfidat o țară întreagă și, cu o aroganță nemaivăzută în politică, s-a plimbat pe banii publici".



"A folosit Cotroceniul ca o agenție de turism pe banii publici, ignorând treaba pe care o avea. N-ar fi fost nicio problemă dacă s-ar fi dus și de 10 ori pe lună la Viena, acolo unde așteptam un acord pentru Schengen, știm foarte bine că austriecii s-au împotrivit mult timp la intrarea României în Schengen. Asta era treaba președintelui să își folosească pârghiile de politică externă pentru a ajuta România. Nu l-a interesat, nu s-a dus, nu a avut discuții cu americanii, cu canadienii, cu partenerii din NATO. Cu europenii de care aveam nevoie pentru accesul la Schengen. El a bătut câmpii, s-a dus prin Asia, prin Africa, prin America de Sud, acolo unde am văzut că a cheltuit cei mai mulți bani. A zâmbit și ne-a ignorat pe toți, ne-a întors spatele, a secretizat cheltuielile, a fost protejat din nou de PSD și PNL în această secretizare a cheltuielilor", a completat deputatul USR.

Moşteanu a subliniat că a mai existat o secretizare care îl privea pe fostul Preşedinte Klaush Iohannis. Este vorba despre vila din Aviatorilor 86.

"Acel secret a fost foarte bine păstrat de Guvern și de RA-APPS, o vilă în care s-au băgat 7 milioane de euro bani publici pentru a-i pregăti culcușul lui Iohannis după retragere și vă mai spun încă un lucru legat de aceste cheltuieli: colegul meu Claudiu Năsui a dat în judecat Administrația Prezidențială și a câștigat în primă instanță. Instanța a spus că aceste cheltuieli nu pot fi ținute la secret", a adăugat Moșteanu.