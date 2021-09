USR PLUS: BPR, boicotat a treia oară de PSD! Ciolacu a pus PSD la remorca domnului Florin Cîțu

”Biroul Permanent Reunit a fost boicotat a treia oară de PSD.

Nicio surpriză: USL trăiește. În spațiul public, Marcel Ciolacu strigă că vrea să-l demită pe prim-ministru, dar reprezentanții PSD părăsesc ședințele în care ar putea să facă asta.

Boicotând a treia oară ședința Biroului Permanent Reunit de stabilire a calendarului moțiunii de cenzură, Marcel Ciolacu a confirmat că are comandă dublă și că nu-și dorește cu adevărat demiterea lui Florin Cîțu. Pe scurt: a pus PSD la remorca domnului Florin Cîțu.

Tergiversările și contradicțiile PSD-ului, înțelegerile pe sub masă ale lui Marcel Ciolacu cu Florin Cîțu, ne arată, o dată în plus, că propriile interese ale PSD primează în fața interesului românilor. România are nevoie de un prim-ministru care să guverneze responsabil. Florin Cîțu nu este acest prim-ministru.

De aceea, Florin Cîțu trebuie să plece”, spun liderii USR pe pagina de Facebook a formațiunii.

