Nazare anunţă, de la Washington, un parteneriat consolidat cu US Exim Bank: Finanțare pentru noi proiecte strategice în energie

Publicat la 18:35 15 Apr 2026

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat, miercuri, că a avut o nouă întâlnire, la Washington, cu John Jovanovic, CEO al US Exim Bank, pentru a discuta despre finanţarea unor proiecte strategice pentru România. "Ce am discutat concret: obiectivul principal în dialogul cu US Exim Bank este accelerarea proiectelor deja începute și pregătirea unor noi investiții majore, în special în domeniul energiei — un sector esențial pentru securitatea economică a României și a întregii regiuni", a transmis Nazare.

O nouă întâlnire la Washington cu John Jovanovic, CEO al US Exim Bank, în continuarea discuțiilor începute anul trecut, privind finanțarea unor proiecte strategice pentru România.

Reluarea discuțiilor confirmă că România este considerată un partener serios și predictibil, iar oportunitățile de proiecte comune promovate de România sunt privite cu interes real de partea americană.

Ce am discutat concret: obiectivul principal în dialogul cu US Exim Bank este accelerarea proiectelor deja începute și pregătirea unor noi investiții majore, în special în domeniul energiei — un sector esențial pentru securitatea economică a României și a întregii regiuni", a postat Nazare pe Facebook.

Ministrul Finanţelor a enumerat şi priorităţile parteneriatului.

"Am reconfirmat împreună direcțiile prioritare:

continuarea finanțării proiectelor nucleare, inclusiv modernizarea unităților existente și dezvoltarea de noi capacități

dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale, inclusiv proiectul Coridorului Vertical, în care România are un rol major pentru securitatea energetică regională

sprijin pentru investiții în infrastructură și industrie, prin mecanisme de garantare și finanțare oferite de partea americană

identificarea de noi instrumente de finanțare comune, inclusiv prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare din România, care poate deveni un vehicul important pentru proiecte realizate împreună cu parteneri strategici

Proiectele discutate nu sunt doar despre infrastructură energetică. Ele înseamnă:

energie mai sigură și mai accesibilă pentru populație și economie

stabilitate economică pe termen lung

poziționarea României ca hub energetic regional, inclusiv în contextul reconstrucției Ucrainei și al dezvoltării regiunii Mării Negre

Am subliniat în discuții că România are astăzi o abordare pragmatică și orientată spre rezultate, iar parteneriatul cu instituții precum US Exim Bank este esențial pentru a transforma proiectele mari în investiții concrete.

Continuăm să construim parteneriate care aduc finanțare reală și proiecte concrete pentru România. În perioada următoare, vom continua lucrul pentru ca aceste proiecte să avanseze cât mai rapid și să producă rezultate vizibile pentru economie", a mai afirmat Nazare.