Nereguli grave descoperite la Apele Române. Ministra Mediului ameninţă directorii cu demiteri şi cu sesizări la ANI

Nereguli grave descoperite la Apele Române. Ministra Mediului ameninţă directorii cu demiteri şi cu sesizări la ANI; FOTO: Agerpres

Nereguli grave găsite la Apele Române de Corpul de Control al ministrului: controale puține și ineficiente în teritoriu, posturi multe la nivelul central, peste limita legală. În plus, 80% din fondurile din PNRR, bani care ar fi trebuit folosiți pentru baraje, diguri și lucrări concrete, care să ferească populația de inundații, au fost pierduți din cauza managementului, informează Antena 3 CNN.

Însă chiar dacă proiectele nu au fost finalizate, sute de angajați au primit sporurile de până la 50% pentru fonduri europene, a declarat ministrul Mediului a declarat pentru Antena 3 CNN. Printre ei, inclusiv și fostul director general care a fost demis după scandalul de la Salina Praid.

"Peste 500 de oameni au lucrat la nivelul ANAR pentru a gestiona aceste proiecte și și-au luat sporuri de-a lungul timpului și-au luat sporuri pentru că lucrau pe proiecte pe fonduri europene care apoi nu s-au mai întâmplat.

Persoanele care și-au luat banii din fonduri europene, din gestionarea unor programe de fonduri europene, care după aia au eșuat... să fie recuperate aceste prejudicii de la persoanele respective.

Am avut inclusiv raportul Corpului de Control a scos la iveală acest lucru, directoi care și-au semnat lor singuri, deci ei și-au semnat să facă parte din aceste proiecte și să-și crească propriul salariu la mai multe în cadrul mai multor proiecte, lucru pe care o să-l sesizăm la ANI.

Fostul director general, de altfel, este în această situație pentru aproape un șir impresionat de proiecte în care s-a semnat pentru sine și a semnat, și-a dat semnătura, să fie introdus în acele proiecte și să-și crească salariul.

În cazurile în care descoperim flagrant încălcări ale legislației pentru care nu s-au dat sancțiuni sau pentru care s-au dat sancțiuni prea joase, voi propune să fie demise persoanele respective", a declarat Diana Buzoianu, ministra Mediului.