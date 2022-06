Nicolae Ciucă: "Guvernul României este pregătit să sprijine parcursul european al partenerilor noştri apropiaţi din est"

"Astăzi, Comisia Europeană a transmis un mesaj pozitiv cu privire la statutul de candidat la UE şi perspectiva de membru pentru Republica Moldova, Ucraina şi Georgia.

Guvernul României este pregătit să sprijine parcursul european al partenerilor noştri apropiaţi din est şi aspiraţiile cetăţenilor lor pentru societăţi mai prospere şi mai democratice", a scris Nicolae Ciucă, vineri, pe Twitter.

